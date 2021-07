Ezt teszi testünkkel a tartós hőség. Kik vannak veszélyben?

A nagy meleg, amiből idén nyáron is kijut, szervezetünk egészére hatással van. A hőség miatt ereink kitágulnak, ami alacsonyabb vérnyomáshoz vezet, emiatt pedig szívünknek keményebben kell dolgoznia, hogy vérünket pumpálja. Ám ha vérnyomásunk túlságosan lecsökken, megnő a szívroham kockázata - figyelmeztet témával foglalkozó írásában a BBC News.

Hőségben különösen fontos a folyamatos hidratálás. Fotó: Getty Images

Mivel jár a hőkimerülés?

Párás melegben szó szerint ömlik rólunk a víz. Nem véletlenül: ilyenkor a legtöbb ember fokozottan izzad, ami jelentős és gyors folyadék- és ásványianyag, a többi között sóveszteséghez vezethet. Ha ezeket nem megfelelő mennyiségben pótoljuk, az - tartós melegben - többféle betegséghez vezethet. Akár hőkimerüléshez is. Legjellemzőbb tünetei közé tartozik a szédülés, az ájulás, a hányinger, a zavarodottság, a fejfájás, az erős izzadás, az izomgörcsök, a fáradtság, a szapora légzés és a szapora pulzus.

Ha valakinél felmerül a hőkimerülés gyanúja, fontos, hogy a lehető leghamarabb hűvös helyre kísérjük. Fektessük le, vagy helyezzük kényelmes pozícióba, hogy tudjon pihenni. Itassuk, tegyünk a testére hideg vizes borogatást, és mielőbb hívjuk a mentőket, mert ez az állapot szakszerű ellátást igényel, különben tartós egészségkárosodáshoz vezethet.

Miért reagál így testünk a nagy melegre?

Szervezetünk arra törekszik, hogy a maghőmérsékletet 37,5 °C körül tartsa, legyen szó farkasordító hidegről, vagy kánikuláról. Ez az ideális hőmérséklet, ami biztosítja, hogy testünk kiegyensúlyozottan működjön. Ahogy melegszik az idő, úgy kell szervezetünknek egyre keményebben dolgoznia, hogy alacsonyan tartsa a maghőmérsékletet. Az izzadás erre a legjobb fegyver: természetes hőfokszabályozó. Ahogy bőrünkről párolog a víz, hőveszteség keletkezik, ami jelentős mennyiségű folyadékot és ásványi anyagot von el szervezetünkből. Ezt mielőbb pótolnunk kell.

Az izzadás egy teljesen normális testi funkció - általában akkor verejtékezünk, amikor a testünk túlmelegszik, és le kell hűtenie magát (például hőségben, sportoláskor, vagy amikor szorongunk, esetleg félünk). Néha azonban a test egy fura, hideg verejtékként emlegetett jelenséget produkál, ami bizonyos szempontból egy orvostudományi rejtély.

Mi a teendő hőguta esetén?

A nagy melegben a hőkimerülés mellett a hőguta veszélye is fennáll. A hőgutát kapókat onnan lehet felismerni, hogy gyakran abbahagyják az izzadást, annak ellenére, hogy nagyon melegük van, testhőmérsékletük meghaladhatja a 40°C-ot, és görcsrohamok léphetnek fel náluk, vagy elveszíthetik az eszméletüket. Emellett a hőguta jellegzetes tünetei közé tartozik még a szédülés, a hányinger és a hányás is. Korai stádiumban a szervezet még képes kompenzálni, vagyis nagyjából kivédeni a káros következményeket, ám súlyos esetben már nem: ilyenkor a bőr szederjessé válik, tapintása hűvös lesz, a pulzus megemelkedik, ezzel együtt romlik a szívműködés.

Hőguta esetén is fontos az azonnali segítség. Vigyük az érintettet hűvös helyre. Fektessük le, emeljük meg egy kissé a lábát, majd itassuk folyadékkal, és igyekezzünk hűteni a bőrét: permetezzük hideg vízzel és legyezzük. Ilyenkor a hónaljtájékra vagy a nyakra helyezett hideg borogatás is jót tesz. Ne felejtsünk el mentőt hívni, mert ez az állapot is maradandó károsodással járhat, az agykárosodástól kezdve a szív-, vagy akár a máj-, esetleg tüdő rongálódásáig. Sőt, a hőség ölhet is: szakszerű ellátás híján a szervezet nem mindig képes megbirkózni az extrém meleg következményeivel.

Kik vannak fokozott veszélynek kitéve?

Az idős emberek és a krónikus betegségben - például szív- és érrendszeri megbetegedésben - szenvedők szervezete kevésbé képes megbirkózni a hőség okozta megterheléssel. Ahogy a cukorbetegeké is. Ők ugyanis gyorsabban, több vizet veszíthetnek, a betegség egyes szövődményei hatással lehetnek az erekre és befolyásolhatják az izzadás mértékét is. Fokozott veszélynek vannak kitéve az érszűkülettel küzdők, a tartósan nehéz fizikai munkát végzők és a gyermekek is. Illetve azok, akik vízhajtó készítményeket szednek, ezek ugyanis fokozzák a szervezet által kiválasztott víz mennyiségét. A vérnyomáscsökkentők pedig a hőség miatt kitáguló erekkel együtt veszélyes vérnyomásesést okozhatnak.

Hogyan védekezzünk a nagy meleg ellen?

Tudatosan figyeljünk rá, hogy elegendő folyadékot fogyasszunk! Ha útra kelünk, mindig legyen nálunk egy palack víz, hogy folyamatosan hidratálhassunk. Nagy melegben válasszunk szellős öltözéket, így bőrünk levegőhöz juthat, és az izzadság könnyebben elpárologhat. A tűző nap ellen védekezzünk kalappal, napszemüveggel. Minimalizáljuk az alkoholfogyasztást, mert az növelheti a kiszáradás kockázatát. Ha kint melegebb van, mint otthonunkban, szerencsés egész nap zárva tartani az ablakokat, és behúzni a függönyt, vagy leengedni a redőnyt, hogy ne melegedjen túl a lakás, különösen, ha besüt a nap.