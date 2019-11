Bajt jelez, ha folyton melege van

A hormonzavarok igen gyakoriak napjainkban. A mindennapos stressz, az alváshiány, a környezeti ártalmak, a vegyszerek, a BPA, a légszennyezettség és a helytelen életmód ugyanis mindmind hozzájárulhatnak az endokrin rendszer problémáihoz. Mindez azonban igen gyakran csupán általános tünetekben nyilvánul meg, így sokan nem is gyanakodnak betegségre. Dr. Koppány Viktória, a Budai Endokrinközpont endokrinológusa összefoglalta, milyen tünetekkel érdemes szakorvost felkeresni.

A bőrproblémák hátterében is állhat hormonzavar. Fotó: iStock

Súlyproblémák

Nagyon sokféle hormonzavar hatással lehet a testsúlyra. Ha tehát valaki megfelelő életmód mellet sem tud fogyni vagy hízni, mindenképpen gondoljon endokrin probléma lehetőségére. Az ösztrogéndominancia, azinzulinrezisztencia(IR), a diabétesz, a pajzsmirigyzavarok és a mellékvese(kéreg) problémái is okozhatnak túlsúlyt, de egyes esetekben akár - látszólag indokolatlan - fogyást is.

Menstruációs panaszok, meddőség

Menstruációs panaszokkal, meddőséggel sokan nőgyógyászhoz fordulnak, ám gyakran nem szervi, hanem hormonális a baj. Okozhatja a problémát például pajzsmirigyzavar, IR, klimax vagy progeszteronhiány is. Ezért szervi elváltozás hiányában érdemek a hormonzavarok lehetőségét is kizárni. Megfelelő kezelés hatására megszűnnek a vérzészavarok, és jó eséllyel a teszt is pozitívat fog mutatni.

Hajhullás és bőrproblémák

Az esztétikai problémákat - például a hajhullást vagy különböző bőrproblémákat - az érintettek első körben rendszerint házi módszerekkel, táplálékkiegészítőkkel és kozmetikussal próbálják meg orvosolni. Ám ha semmilyen "csodaszer" és kozmetikai kezelés sem mulasztja el a panaszokat, akkor célszerű egy endokrinológust felkeresni. Előfordulhat ugyanis, hogy a pattanások, a zsíros vagy száraz bőr, a pigmentfoltok és a hajhullás hátterében hormonzavar húzódik meg.

Állandó fázás vagy izzadás

Miért fázékonyabbak a nők? A válaszért kattintson ide!

Bizonyára mindenki ismer olyan embert a környezetében, aki állandóan fázik vagy akinek folyton melege van. Ha esetleg magunkon is ezeket a tüneteket vesszük észre, érdemes egy laborvizsgálattal megbizonyosodni arról, hogy nem áll-e fenn például pajzsmirigyzavar. A szerv alulműködése ugyanis csökkent hidegtűrést, túlműködése pedig rosszabb melegtűrést eredményez.

Emésztési panaszok

Emésztési panaszokat számtalan dolog generálhat. Emésztőrendszerünk működését ugyanis az étkezési szokásaink, a folyadékfogyasztás, a stressz és a mozgás is befolyásolhatja. Ám ha már hosszú ideje valamilyen emésztési gonddal - például székrekedéssel, puffadással vagy hasmenéssel - küzdünk, akkor ki kell deríteni, mi húzódik a háttérben. A kiváltó ok akár hormonzavar is lehet, ugyanis a pajzsmirigyzavar, az IR és a mellékvese zavara is okozhat ilyen panaszokat.