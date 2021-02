A pajzsmirigybetegség ezzel a kórral járhat együtt

Már Magyarországon is megkezdődött a koronavírus elleni oltások beadása, de okozhat-e gondot a vakcina az autoimmun pajzsmirigybetegségekkel küzdőknél? Részletek itt.

A pajzsmirigy-rendellenességek kialakulásának több oka lehet, ezek egyike az autoimmun eredet. Graves-Basedow kórnak nevezzük a túlműködéssel járó, Hashimoto thyreoditisnek pedig az alulműködéssel járó autoimmun eredetű pajzsmirigybetegséget. "A túlműködés mellett a betegeknél fogyás következik be, jellemző panasz a hasmenés. Az alulműködés hízást, székrekedést, puffadást és hasfájást is okozhat, de a betegnél nem ritkák a refluxos panaszok sem. Ezek a tünetek, ha nincs egyéb ok a háttérben, a pajzsmirigygyógyszer megfelelő dózisban történő szedésével rendszerint rövid időn belül rendeződnek. Előfordul azonban, hogy egyes panaszok továbbra sem szűnnek, így a betegek gasztroenterológushoz fordulnak" - mondja dr. Sárdi Krisztina gasztroenterológus, a Budai Allergiaközpont orvosa.

Mi lehet a háttérben?

Az autoimmun betegségek gyakran társulnak más autoimmun betegségekkel. Így, ha a betegnél igazolódik a Graves-Basedow kór vagy a Hashimoto thyreoditis diagnózisa, akkor javasolt szűrővizsgálatot végezni cöliákia irányába is. Ha ez korábban nem történt meg, akkor mindenképp javasolt elvégeztetni, különösen, ha panaszaink is vannak.

h i r d e t é s

Az autoimmun eredetű gluténérzékenység (más néven cöliákia) tünetei lehetnek:

fogyás;

székrekedés;

hasmenés;

vashiányos vérszegénység;

hasfájás;

puffadás.

Cöliákiára utalhatnak az emésztőrendszeri panaszok. Fotó: Getty Images

"A cöliákiás betegek mintegy 10 százalékának van autoimmunpajzsmirigybetegsége, az átlag populációhoz képest 4,4-szer nagyobb esélyük van Hashimoto thyreoiditis kialakulására és 2,9-szer nagyobb a rizikójuk Graves-Basedow kórra. A két betegség tehát egy azon betegnél, gyakran együtt van jelen" - magyarázza a doktornő.

Pajzsmirigybetegség és gluténmentes diéta

A cöliákia vérvizsgálattal és gyomortükrözés elvégzésével diagnosztizálható. Ha az eredmények igazolják, hogy valóban fennáll az autoimmun pajzsmirigybetegség mellett cöliákia is, akkor szigorú gluténmentes diétát kell tartani. Ennek segítségével a hasi panaszok is rendeződni fognak.