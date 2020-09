A lábgörcs lehetséges okai

Folyadékvesztés

Az egyik leggyakoribb ok különösen azoknál, akik sokat sportolnak. A mozgás során fellépő izzadással rengeteg folyadékot veszítünk, emiatt pedig az izmok és az idegek nem működnek megfelelően.

Ásványi anyagok hiánya

Az izzadással nem csak folyadékot, hanem elektrolitokat és ásványi anyagokat is veszít a szervezet. Ha a testünkben túlságosan lecsökken a nátrium, a kalcium, a magnézium vagy a kálium szintje, az is lábgörcsöket okozhat. Ilyenkor érdemes sportitalokat fogyasztani, illetve sok banánt, édesburgonyát, spenótot, diófélét és joghurtot építeni az étrendünkbe.

Lábgörcs leggyakrabban a vádliban, illetve a comb hátsó részén jelentkezik

Terhesség

Az áldott állapot növeli a lábgörcsök kialakulásának esélyét, különösen a második és a harmadik trimeszterben. Ilyenkor gyakran alakul ki ásványianyag-hiány, illetve az izmokra is nagyobb teher nehezedik a szokásosnál, ahogyan a magzat fejlődik.

Túlerőltetés

Ha sportolunk, és nem figyelünk arra, hogy a lábainkat kerékpározásnál, futásnál, illetve súlyzós edzések során fokozatosan terheljük, az izmok begörcsölhetnek a túlzott igénybevételtől. Szintén lábgörcsöket okozhat, ha elmulasztjuk a bemelegítést, illetve a nyújtást.

Kimerültség

Ha nem táplálkozunk megfelelően és nem pihenünk eleget, az egész testünk sokkal fáradtabb lesz, minden szervünk kevésbé bírja még a hétköznapi terhelést is. Ez az izmainkra is igaz, így ha túlhajszoljuk magunkat, lehetnek lábgörcseink. Ez azért is különösen kellemetlen, mert ha éjszaka jelentkeznek, megzavarják a nyugodt alvást, és másnap csak még fáradtabbak leszünk.

Túl sok ülés vagy állás

Egyik sem tesz jót az izmoknak és a keringésnek hosszú távon, sőt, az ereket is feleslegesen terheli. Fontos, hogy sem ülni, sem állni nem szabad túl sokat egyfolytában, különben szinte biztos, hogy egy idő után a lábaink görcsölni fognak.

Gyógyszerek

Lábgörcsöket okozhatnak például a vízhajtók, hiszen a hirtelen, nagyobb mennyiségű folyadékvesztéssel az ásványi anyagok is kiürülnek a szervezetből. Kiválthatnak még ilyesmit az asztmagyógyszerek, az ösztrogéntartalmú tabletták és a vasat tartalmazó készítmények is.

