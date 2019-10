Veszélyes lehet a házi aranyérkenőcs

Használhatunk belsőleg házikencéket?

"Milyen alapanyagokat használhatnék egy házi készítésű kenőcshöz gyógyult végbélrepedés és belső aranyeres panaszok esetén, amely időnként trombotizálódik is? A kenőcsöt a végbélen belülre szeretném használni, például kúp felhelyezésének könnyítésére, illetve a székelés előtt és után ennek a területnek az ápolására. Orvosi javaslatra jelenleg is már hosszabb ideje használok kenőcsöt kúppal együtt, de szeretnék valami természetesebb megoldást hosszú távra. Egy ideig használtam egy saját kezűleg készített kenőcsöt, aminek az alapja fehér patikai vazelin volt, amibe vízgőz fölött egy üveg edényben főztem bele szárított körömvirágot és egy kevés cickafarkot.

Veszélyesek lehetnek a házilag gyártott aranyérkenőcsök

Azóta sok rosszat hallottam a vazelinről, például azt, hogy rákkeltő kőolajszármazékokat tartalmaz, huzamosabb ideig való használata pedig törékennyé, sebezhetővé teszi a bőrt. Erről mi a véleménye? És mit használhatnék a vazelin helyett, amibe belefőzhetném a gyógynövényeket? Gondoltam bio finomítatlan sheavajra egy kis extra szűz olívaolajjal keverve, hogy kenhetőbb, lágyabb konzisztenciájú legyen. Vagy esetleg kakaóvaj, jojobaolaj, avokádóolaj? Nem igazán tudom, hogy mit tudnék biztonságosan használni huzamosabb ideig, akár életem végéig, lényegében belsőleg, mivel ezt a végbél belső felületére használnám" - tette fel a kérdést Orvos Válaszol rovatunkban egy olvasónk.

A gyógyszerészet nem játék

"Napjainkban egyre jobban terjednek a házilag készített kenőcsök, azonban a gyógyszerkészítés tudományát 5 éven keresztül egyetemen tanulják a gyógyszerészhallgatók, ezért nem javaslom a házilag készített kenőcsöket. Sem az alapanyagok, sem a készítés körülményei, technológiája nem megfelelő a kellő ismeretek hiánya miatt. Főleg nem belsőleg!" - intette óva a beteget válaszában dr. Fodor Enikő gyógyszerész.

Házilag készített kenőcsöket ne használjunk belsőleges alkalmazásra!

Mit tehetünk az aranyér enyhítéséért?

A patikákban kapható készítmények mellett néhány életmódbeli szabály betartása jelentősen javíthat az aranyeres panaszokon. Ezek egy része egyszersmind a megelőzésben is kifejezetten hasznos.

A székrekedés elkerülése mindenképpen ebbe a körbe tartozik, amihez a megfelelő táplálkozás és folyadékpótlás jelenti az alapot. Fontos, hogy az ételt mindig alaposan rágjuk meg, továbbá fogyasszunk kellően rostdús fogásokat. A zöldségek, gyümölcsök és tejtermékek egyaránt hasznosak, fehér kenyeret, rizst és tésztaféléket, túlzottan fűszeres ételeket és húsokat viszont ajánlott mértékletesen fogyasztani, akárcsak banánt, kakaót és csokoládét.

Szintén lényeges a nagyjából állandó életritmus, azaz célszerű a székletürítést minden nap ugyanarra az időpontra időzíteni. Ezzel elkerülhetjük azt a káros helyzetet is, hogy sokáig vissza kelljen tartanunk a székletet. Ha jön az inger, akkor menni kell!

A higiénia ugyancsak kiemelt szempont: aranyér esetén a napi többszöri ülőfürdő egyrészt ezen a téren is segít, másrészt a tüneteket is enyhíti. Kifejezetten áldásos lehet a kamillafürdő hatása, hiszen egyszerre fertőtlenít és csillapítja a fájdalmat. A székletürítések után érdemes nedves törlőkendőt használni, hiszen a keményebb toalettpapírok súlyosbíthatják a problémát. Ha van rá lehetőségünk, használjunk bidét is!