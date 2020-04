A végbél leggyakoribb betegségei

A végbél megbetegedéseit egyfajta rosszul értelmezett szégyenérzet veszi körül. A páciensek sokszor nem szívesen fordulnak vele orvoshoz, halasztgatják a vizsgálatokat, félnek tőlük. Pedig érdemes már a legelső tüneteknél felkeresni a szakembert, mert minél korábban kezdődik el a kezelés, annál gyorsabb és sikeresebb lehet a gyógyulás. A panaszokkal a proktológia, az általános sebészet egyik ága foglalkozik.

A végbél a vastagbél legutolsó szakasza. Hossza körülbelül 12 centiméter, a kismedence üregében helyezkedik el a keresztcsont és a farokcsont előtt. Feladata, hogy ürítés előtt tárolja a székletet. Belülről egy mirigyeket is tartalmazó nyálkahártya borítja a felületét, az alatta lévő kötőszövetben pedig azaranyérhelyezkedik el.

Milyen tünetekkel forduljunk orvoshoz?

Tulajdonképpen minden fájdalom- és diszkomfortérzet gyanús, akkor is, ha nem állandóan tapasztaljuk. Ha rendszeresen tör ránk székrekedés, illetve egyszerűen képtelenek vagyunk az ürítésre, vagy éppen ellenkezőleg, mindig megy a hasunk, ráadásul a székletünk nyákos, vagy véres, amennyiben a végbéltájék nyomásra érzékeny, csíp, éget, viszket, vagy egyenesen fáj, ha be van duzzadva, ha olyan benyomásunk van, mintha idegen test volna a nyílás környékén, azonnal szakemberhez kell fordulni. A proktológus általában fizikális és röntgen-vizsgálatot, szükség esetén pedig végbéltükrözést, idegen szóval rektoszkópiát, vagy szövettani mintavételt, azaz biopsziát javasol.

Aranyér

A betegség során a végbél zárásáért felelős belső visszérfonatok tágulnak ki, adott esetben pedig le is csúsznak, és előreesnek a végbélcsatornából. A kezdeti fázisban még maguktól visszahúzódnak, vagy visszahelyezhetőek, előrehaladott stádiumban azonban már nem. A betegek általában vérzést, fájó nyomást, illetve váladékozást észlelnek. Mivel kialakulásában a helytelen életmódnak döntő szerepe van, az orvosok a kezelés során ennek a gyökeres megváltoztatását javasolják elsőként, de gyógyszeres terápia és műtét is szükséges lehet.

Végbélrepedés

Latin kifejezéssel fisszúra, amelynek lényege, hogy a végbél zárógyűrűjén keletkezik hosszanti irányú seb. Leggyakrabban kemény széklet okozza. Mivel minden ürítéskor fennáll a veszélye a repedésnek, a sérülés rendkívül nehezen gyógyul. A bélsárral történő érintkezés miatt pedig könnyen begyullad. Hosszútávon hegesedéshez és a záróizom eltorzulásához vezethet. Az orvosok rostban gazdag étrendet, sok folyadékot és ülőfürdőt szoktak javasolni, a terápia részeként felírhatnak szteroid tartalmú krémeket, legvégső esetben pedig sebészeti beavatkozást is elrendelhetnek.

Végbélsipoly

A végbél belső felületét borító nyálkahártya mirigyekkel van tele. Ha ezek begyulladnak, sipoly, azaz fisztula jöhet létre, amely egyfajta abnormális járat, illetve összeköttetés a szervek és az üregek között. Általában genny és savós váladék távozik belőle. Amennyiben a járat elzáródik, tályog, latinul abscessus jön létre, amelyet rendszerint erős fájdalom, duzzanat, bőrpír,lázés hidegrázás is kísér. Mindkettőt sebészeti, adott esetben műtéti úton gyógyítják, az orvosok ilyenkor feltárják, és kitisztítják az érintett területet.

Végbélrák

Magyarországon ez képviseli a harmadik leggyakoribb halálokot. Fontos azonban tudni, hogy szerencsére korán felfedezhető, mivel szinte azonnal tüneteket okoz. A páciensek legtöbbször idegentest-érzésre, vérzésre, hasi fájdalomra, puffadásra, vérszegénységre, hirtelen testsúlycsökkenésre vagy állandó székelési ingerre panaszkodnak. Kialakulásának okai között egyaránt megtalálhatjuk a bélrendszer jóindulatú daganatait, gyulladásos megbetegedéseit, a genetikai tényezőket és az egészségtelen életmódot is. Az onkológusok az operáció mellett gyakran sugárterápiát is szükségesnek tartanak.

Végbélgyulladás

Ezalatt általában a végbél nyálkahártyájának a gyulladását értjük, amely nemcsak gombás, hanem bakteriális vagy parazitás eredetű is lehet. Sok betegnek feltűnő, hogy viszketést észlel, gyakran véres-nyákos hasmenés és fogyás is kíséri a kórt. A pontos kiváltó okot szövettani mintavétellel határozzák meg, a kezelés ennek függvényében történhet gyulladáscsökkentő gyógyszerekkel és antibiotikummal is.

Polip

Tulajdonképpen a végbél nyálkahártyáján megjelenő kinövésről van szó, amely általában jóindulatú elváltozásnak tekinthető. Tüneteket is okozhat, de sokszor a páciens nem is érez semmilyen feltűnő kellemetlenséget. Legnagyobb kockázata, hogy rosszindulatúvá is válhat, ezért a sebészek általában műtéti úton eltávolítják.