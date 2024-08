Okozhat-e a szénanátha orrvérzést a gyermeknél?

Dr. Holpert Valériát, a Gyermekgyógyászati Központ fül-orr-gégész, foniáter szakorvosát kérdeztük az okokról és a szükséges teendőkről

Szénanátha és orrvérzés?

Az orrvérzés gyakori tünet a gyermekek körében, amit elsősorban bakteriális és vírusfertőzések, kisebb sérülések, egy-egy erősebb orrfújás (orrpiszkálás), esetleg helytelen orrporszívózás okoz. Gyakran azonban az allergiás nátha a felelős a kellemetlen tünet kialakulásáért.

„Amikor a gyermek belélegzi a levegőben található allergént, szervezete egyfajta betolakodóként tekint rá, és azonnal aktiválja az immunrendszert (hisztamint szabadít fel). Ez okozza a szénanátha jellegzetes tüneteit, a bőséges vizes orrfolyást, a rohamokban jelentkező tüsszögést és orrdugulást, orrviszketést. Az orrjáratba került allergén gyulladást okoz az orrnyálkahártyán, irritálja és kiszárítja azt, ezért sérülékenyebbé válnak az ott található hajszálerek és kis erek. Emiatt alakulhat ki időnként orrvérzés a gyermeknél – mondja dr. Holpert Valéria”.

Mi minden okozhat orrvérzést a szénanáthás gyermeknél?

Orrviszketés

A pollenallergiás gyermekeknél tovább súlyosbítja a helyzetet a szénanátha másik gyakori tünete, az orrviszketés. A kisebbeknél gyakran láthatjuk, amint tenyerükkel dörzsölik az orrcsúcsot, vagy húzogatják, piszkálják az orrukat, így megsértik az orrnyálkahártyán található kis ereket. Ezek pedig mind növelik az orrvérzés kialakulásának esélyét.

Gyakori orrfújás

Az allergia okozta orrfolyás és orrdugulás miatt előfordulhat a szokásosnál több és erősebb orrfújás is, ami szintén provokáló tényező lehet.

Szárazabb levegő

A nyári pollenszezonban a gyermekek gyakrabban tartózkodnak klimatizált, szárazabb levegőjű környezetben, ami tovább fokozza az orr nyálkahártyájának szárazságát és az orrvérzés kialakulásának esélyét.

A pollenszezonban előfordulhat, hogy a klasszikus szénanáthás tünetek mellett gyakrabban vérzik az allergiás gyermek orra. Fotó: Getty Images

Lohasztó orrspray

Sajnos még manapság is gyakori, hogy sokan recept nélkül kapható, ún. lohasztó orrspray-t használnak a szénanáthás tünetek enyhítésére, dacára annak, hogy ezeket a készítményeket nátha, megfázás esetén is legfeljebb csak 7-10 napig használhatjuk problémamentesen. A hosszú távú alkalmazás azonban súlyos károkat, orrdugulást, irritációt és orrvérzést okozhat, és orrspray-függőség kialakulásához is vezethet.

Antiallergén készítmények

Az orrszárazságot és az orrvérzést az allergiás tünetek enyhítésére használt antiallergén készítmények (antihisztaminok és kortikoszteroid orrspray-k) is kiválthatják.

Hogyan lehet megelőzni az orrvérzést?

Ha gyermeke pollenallergiás, az első és legfontosabb teendő az allergénminimalizált környezet kialakítása. Az allergia okozta orrvérzést pedig néhány könnyen kivitelezhető, megelőző intézkedéssel csökkentheti:

Párásítsa a lakás levegőjét!

Fogyasszon elegendő folyadékot a gyermek!



Az orrszárazság ellen érdemes kipróbálni a hidratáló orrkenőcsöt.



Vágja rövidre a kisgyermek körmeit!



Kerülje a lohasztó orrspray-ket! A szénanáthás tünetek kezelésére csak kifejezetten allergiaellenes orrspray használható! Az lokális szteroid orrspray-t mindig megfelelően alkalmazza!



Ha az allergiagyógyszerek használatakor orrszárazságot tapasztal, és gyakori orrvérzés jelentkezik, jelezze a kezelőorvosnak! Elképzelhető, hogy gyógyszercserével orvosolható a probléma.



Használjon naponta több alkalommal is tengervizes sós orrspray-t!



Körültekintően és óvatosan alkalmazza az orrszívó készüléket!



Tanítsa meg gyermekének az orrfújás helyes kivitelezését!



„Ha az orrvérzés rendszeressé válik, és az óvintézkedések ellenére hetente több alkalommal is jelentkezik, mindenképpen szükséges egy részletesebb fül-orr-gégészeti kivizsgálást elvégezni a gyermeknél!” – hívja fel a figyelmet dr. Holpert Valéria, a Gyermekgyógyászati Központ szakembere.