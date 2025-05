Házi gyógymódok napallergiára: így csillapíthatod a viszkető kiütéseket

A köznyelvben napallergiaként emlegetjük, míg az orvosi szakirodalom fotodermatózis néven ismeri a napfény hatására kialakuló bőrkiütéseket, amelyekhez olykor egyéb tünetek is társulhatnak. Van, hogy a panaszok néhány perc alatt kialakulnak, máskor több óra vagy nap is eltelhet, mire fellépnek. A közös pont ezekben az esetekben a természetes fénynek való kitettség, illetve az annak hatására fellépő reakció – derül ki a Clevelandi Klinika leírásából.

Olykor a természetes napfény is kiválthat kellemetlen bőrreakciót és kiütéseket. Fotó: Getty Images

Mint arra a Helsana svájci egészségbiztosító cikke rámutat, az UV-sugárzás mellett számos egyéb tényező is közrejátszhat a kellemetlen bőrkiütések megjelenésében. Így például kockázati faktorként működhetnek egyes illatanyagok és olajok, krémekben található tartósító- és emulgeálószerek, sőt, paradox módon még egyes fényvédők UV-szűrő összetevői is. Ezenkívül nem ritka, hogy a fényérzékenység gyógyszerek mellékhatásaként jön létre, ami mögött a többi között szorongásoldók, kemoterápiás szerek, gyulladáscsökkentők, antidepresszánsok, valamint akár pattanás elleni készítmények is állhatnak.

Tünetek: a napallergia négy nagy típusa

Aktinikus prurigo: a bőrfelszínből kiemelkedő, erősen viszkető papulákat, csomókat nevezzük így. Ez a fajta kiütés a bőr azon részein is megjelenhet, amelyeket egyébként nem ért közvetlen napfény. Bárkinél kialakulhat aktinikus prurigo, de leggyakrabban a sötétebb bőrtónusú latin-amerikai és amerikai indián lakosságot érinti.

a bőrfelszínből kiemelkedő, erősen viszkető papulákat, csomókat nevezzük így. Ez a fajta kiütés a bőr azon részein is megjelenhet, amelyeket egyébként nem ért közvetlen napfény. Bárkinél kialakulhat aktinikus prurigo, de leggyakrabban a sötétebb bőrtónusú latin-amerikai és amerikai indián lakosságot érinti. Fotoallergiás reakció: olyan esetekben léphet fel ez a típus, ha a bőrre kent vagy kerülő krémek és egyéb készítmények egyes vegyületeiben vált ki reakciót a napfény. Naptejek, sminktermékek, illatszerek, de még akár gyógykészítmények is előidézhetnek hasonló problémát. A tünetek általában késlelteve, néhány órával vagy nappal a napfénnyel való érintkezést követően alakulnak ki.

olyan esetekben léphet fel ez a típus, ha a bőrre kent vagy kerülő krémek és egyéb készítmények egyes vegyületeiben vált ki reakciót a napfény. Naptejek, sminktermékek, illatszerek, de még akár gyógykészítmények is előidézhetnek hasonló problémát. A tünetek általában késlelteve, néhány órával vagy nappal a napfénnyel való érintkezést követően alakulnak ki. Polimorf fénykiütés: többnyire fiatalokat, nőket és világos bőrtónusú embereket érint. Az érintettek bőrén néhány órával azután jelennek meg apró dudorok, foltok vagy hólyagok, hogy a szabadban napfénynek voltak kitéve.

többnyire fiatalokat, nőket és világos bőrtónusú embereket érint. Az érintettek bőrén néhány órával azután jelennek meg apró dudorok, foltok vagy hólyagok, hogy a szabadban napfénynek voltak kitéve. Szoláris csalánkiütés: ahogy az elnevezés is tükrözi, ez esetben napallergia okozta csalánkiütésről beszélünk. A tünetek intenzitása viszont nagyon változó, az egészen enyhétől az életet veszélyeztető anafilaxiáig is terjedhet.

A napallergia kezelése

Fontos hangsúlyozni, hogy amennyiben a napallergia gyakran okoz panaszokat, vagy tartós tünetekkel jár, feltétlenül javasolt orvoshoz fordulni. Szükség esetén gyógyszeres úton is lehetséges csillapítani a bőrreakciókat. Szájon edett bevehető gyógyszerek és helyi hatású gyulladáscsökkentő készítmények egyaránt elérhetőek e célra. Ezzel együtt sokat tehetünk a megelőzés és állapotjavulás érdekében egyéb módszerekkel is.

Tavasszal és nyár elején érdemes fokozatosan növelni a szabadban töltött időt . Ez segít a bőrnek, hogy alkalmazkodni tudjon a megváltozó körülményekhez, fényhatáshoz.

. Ez segít a bőrnek, hogy alkalmazkodni tudjon a megváltozó körülményekhez, fényhatáshoz. A legerősebb UV-sugárzás idején, délelőtt 10 és délután 4 óra között jobb kerülni a közvetlen napfényt . Maradjunk a nap ezen szakaszában zárt térben vagy árnyékban, főleg nyáron.

. Maradjunk a nap ezen szakaszában zárt térben vagy árnyékban, főleg nyáron. Ha arra gyanakszunk, hogy valamilyen bőrápolási termék okoz fényérzékenységet, hagyjuk abba a használatát . Ha pedig valamilyen gyógyszer áll a gyanú középpontjában, konzultáljunk kezelőorvosunkkal a lehetőségekről.

. Ha pedig valamilyen gyógyszer áll a gyanú középpontjában, konzultáljunk kezelőorvosunkkal a lehetőségekről. Sokat segíthet, ha ruházattal is védjük bőrünket az erős napfénytől . Hosszú ujjú felsőktől és hosszú szárú nadrágoktól a széles karimájú kalapokig megannyi opció közül lehet válogatni, keresve persze a jól szellőző anyagokat és lazább szabásokat, hogy a nagy melegben se legyen kényelmetlen a viselésük.

. Hosszú ujjú felsőktől és hosszú szárú nadrágoktól a széles karimájú kalapokig megannyi opció közül lehet válogatni, keresve persze a jól szellőző anyagokat és lazább szabásokat, hogy a nagy melegben se legyen kényelmetlen a viselésük. Végezetül a napallergia kivédése szempontjából is nagyon fontos, hogy az év bármely szakában menjünk is ki a szabadba, sose feledkezzünk meg a megfelelő fényvédelemről!

Amennyiben mégis kialakulnak napallergiás tünetek, úgy fontos, hogy húzódjunk vagy maradjunk árnyékban. Sok esetben hasznos, ha az érintett bőrfelületet letakarjuk hűvös, nedves törölközővel, illetve ha odafigyelünk a belső hidratálásra, azaz a bőséges folyadékpótlásra. Szükség esetén vény nélkül kapható antihisztaminok is enyhülést hozhatnak – a megfelelő készítmény kiválasztásához kérjük a patikában gyógyszerész segítségét. Mivel a napallergia ritkán súlyos állapotot is kiválthat, előfordulhat, hogy azonnal mentőt kell hívnunk. Ne habozzunk tehát a segítségkéréssel, ha a bőrtünetek mellett mellkasi fájdalom, eszméletvesztés, izomgörcs, erős fejfájás, hasi fájdalom, hirtelen és nagyfokú gyengeség, légzési vagy nyelési nehézség, hányás jelentkezik.