A közhiedelemmel ellentétben az orrdugulást nemcsak a felgyülemlett váladék, hanem a gyulladt orrnyálkahártya megduzzadása is okozhatja. Ahhoz tehát, hogy az orrdugulást eredményesen tudjuk kezelni, a legjobb, ha mind a váladékot, mind a gyulladást okozó allergéneket megpróbáljuk eltávolítani az orrüregekből. Ebben lehet segítségünkre az orröblítés.

Miért hasznos az orröblítés?

Az orröblítés több ezer éve létező technika, melynek során az orr üregeit testmeleg vízzel vagy sóoldattal kell átmosni. Az orrba juttatott nagyobb mennyiségű folyadék hatékonyan tudja megtisztítani az orrüregeket a nyálkahártyára tapadt szennyező anyagoktól, a pollenektől, kórokozóktól, miközben a beszáradt váladékot is képes fellazítani és eltávolítani az orrból. Ráadásul a folyadék hidratálja is a nyálkahártyát, megakadályozza kiszáradását és kisebesedését.

A megduzzadt orrnyálkahártya is okozhat orrdugulást. Fotó: Getty Images

Mikor ajánlott az orröblítés és milyen gyakran?

Az orrüregek átmosása hatékony kiegészítő kezelés lehet például arc- és homloküreg-gyulladás, nátha, meghűlés és allergia esetén. De bevált eszköze lehet még a gyakran elhúzódó nátha, vagy krónikus gyulladás megléte miatt kialakuló hátsó garatfali csorgás kezelésének is. Ráadásul pedig hosszú időre képes enyhíteni a központi fűtés, vagy nyáron a légkondicionáló miatt jelentkező orrszárazság kellemetlen érzését is.

Ha megelőzésként öblítjük ki az orrot, naponta 1-2-szer érdemes megismételni, ha viszont épp valamilyen orrpanaszt szeretnénk kezelni, akkor akár 6-8-szor is elvégezhetjük ezt a műveletet.

Hogyan válasszunk orröblítőt?

Bár a bedugult orr esetén a legtöbben rögtön a kémiai úton ható orrcseppek és orrspray-k után nyúlnak, nem árt tudni, hogy ezek szerek hosszú távon kiszáríthatják, mi több, tönkre is tehetik az orrnyálkahártyát. Sőt, nagyon könnyen hozzájuk is lehet szokni, és sajnos sok esetben előfordul, hogy valaki nem csak az előírt ideig, hanem hónapokon, vagy akár éveken át folyamatosan orrspray-t alkalmaz azért, hogy fenn tudja tartani a szabad orrlégzését.

Az orrspray-kkel szemben a sóoldatos orröblítő készítmények szelíden, az orrnyálkahártya károsítása és a függőség kialakulása nélkül is meg tudják oldani a problémánkat. A legjobb, ha olyan terméket keresünk, amelynek az összetevői között a tengervíz szerepel, a tengervíz ugyanis számos nélkülözhetetlen ásványi anyagot és nyomelemet tartalmaz, amely anyagok ugyancsak hozzájárulnak a nyálkahártya egészséges működéséhez.

Orrdugulásra: Reventil tengervizes orröblítő

A Reventil tengervizes orröblítő naponta többször is alkalmazható az orr gyengéd átmosására, az allergiát okozó pollenek vagy a beszáradt nyák eltávolítására. Egyedisége abban rejlik, hogy a tengervíz mellett még 100 százalékban természetes eredetű ectoint is tartalmaz. Míg az ectoin megvédi a nyálkahártyát a kiszáradástól és az allergénektől, addig az enyhén hipertóniás tengervizes oldat eltávolítja a gyulladást okozó allergéneket. Az ectoin egyébként egy speciális, nagy vízmegkötő képességgel rendelkező molekula, amely képes a sejteket határoló membrán szerkezetét megóvni a környezet károsító hatásaitól. Sejtvédő tulajdonsága egészen extrém körülmények között is érvényesül, vízmegkötő képessége révén pedig védi a sejteket a kiszáradástól és hozzájárul a károsodott sejtfal (sejtmembrán) regenerálódásához.

Fontos tudni, hogy a Reventil tengervizes orröblítőt minden korosztály bátran használhatja, és létezik speciális adagolófejjel ellátott változata is kifejezetten gyerekek számára, ami elsősorban csecsemőknek ajánlott, 1 hónapos kor felett, valamint kisebb gyermekeknek, illetve érzékeny orrúaknak. A Reventil tengervizes orröblítő tartósítószert nem tartalmaz.