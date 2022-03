Gyakran ez áll a torokviszketés hátterében

Ha a torokviszketés a szénanátha tüneteként jelentkezik, akkor abban az időszakban okoz problémát, amikor annak a növénynek a pollenszórása magas, amire allergiások vagyunk. Allergia bármilyen életkorban kialakulhat, ezért felnőttként is megeshet, hogy habár az előző évben még semmilyen panaszunk nem volt, idén egyre több allergiára utaló tünetünk jelentkezik.

A torokviszketés szénanátha tünete is lehet. Fotó: Getty Images

A szénanátha tünetei közé tartozik az orrfolyás, a könnyezés, a tüsszögés, valamint a szem- és orrviszketés mellett a torokviszketés is. Ha a tünetek hetek alatt sem múlnak el, esetleg már tavaly is jelentkeztek az évnek ebben az időszakában, akkor mindenképp felmerül az allergia gyanúja is - magyarázta dr. Moric Krisztina fül-orr-gégész, allergológus, a Budai Allergiaközpont főorvosa.

Így zajlik a kivizsgálás

Az allergia kezelését allergológus végzi, aki első körben alaposan kikérdez a tüneteinkről, majd allergiavizsgálatot végeztet. Ez megmutatja, hogy melyik allergénnel szemben emelkedett az ellenanyag értéke a szervezetünkben, vagyis mi okozza az allergiás tüneteinket. A vizsgálat eredményét a beszámolónkkal, tüneteinkkel összevetve a szakember megállapítja a diagnózist és felírja a személyre szabott kezelést. Ez jelentheti allergia elleni tüneti készítmények szedését, de elképzelhető, hogy tartós megoldást, allergénspecifikus immunterápiát fog javasolni az orvos.

Ki kell zárni az egyéb kiváltó okokat

A torokviszketés rendkívül bosszantó, hiszen nem tudjuk egyszerűen csak megvakarni az érintett területet. A mielőbbi kivizsgálás és kezelés azonban nemcsak emiatt fontos - hangsúlyozta Moric doktornő. A hátterében a szénanátha mellett egyéb fül-orr-gégészeti betegségek, például krónikus orrmelléküreg-gyulladás vagy annak következtében hátsó garatfali csorgás is állhat (a beteg a lecsorgó váladékot érzékeli viszketésként).

A torokviszketés összefügghet bizonyos ételek fogyasztásával is, amit keresztallergia és ételallergia is okozhat. Felmerülhet egyéb betegségek, például reflux vagy gyógyszermellékhatás gyanúja is, a kivizsgálás során tehát ezekre is gondolni kell.