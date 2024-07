5 millió forint bírsággal is járhat a parlagfű

A Nemzeti Népegészségügyi Központ szerint egyre magasabb a parlagfű pollenkoncentrációja a levegőben, és a hétvégére akár elérheti a tüneteket okozó közepes szintet is - számolt be róla az RTL Híradó.

A hétvégén már akár tüneteket is okozhat a parlagfű koncentrációja. Fotó: Getty Images

A parlagfű elleni védelmet az úgynevezett Parlagfű Bejelentő Rendszer is segítheti, amelyre idén már több mint 500 bejelentés érkezett. Itt a bejelentő pontosan megadhatja, hogy hol és milyen növényt talált, akár fotót is mellékelhet. Azokat, akik nem kaszáltatják le a gyomnövényt a területükről, akár 5 millió forintra is bírságolhatják.