A legjobb orrspray-k allergiára

Egyes fák már kora tavasszal, néhány fűféle pedig bőven az őszbe nyúlva is kiválthat pollenallergiás panaszokat az arra érzékenyek körében. A hideg téli hónapok során pedig főként a beltéri allergének, például a háziporatka és a penészgombák okoznak sokaknál olyan tüneteket, mint a szemviszketés és könnyezés, tüsszögés, orrfolyás, -viszketés és -dugulás. A légúti allergiákra jellemző, hogy amíg csak érintkezünk az adott allergénnel, nem szűnnek a gyötrelmek, így akár hosszú hetekig is küzdhetünk a problémával. Márpedig az allergiás tünetek nemcsak a nappalokat tehetik pokollá, de az éjszakai pihenést is ellehetetleníthetik. Így aztán érthető, ha szeretnénk mihamarabb megoldást találni rájuk.

Orrdugulás esetén jó szolgálatot tehetnek az orrspray-k, egy-egy befújást követően gyors enyhülést hozva. Nem mindegy azonban, hogy pontosan milyen készítményt használunk. Ami ugyanis beválik vírusos nátha esetén, nem biztos, hogy allergiás orrpanaszokra is jó. A gyógyszertárak polcain viszont tömött sorokban sorjáznak a különféle szerek, ennél fogva a választás sem olyan egyszerű, mint azt talán elsőre gondolnánk. Az alábbiakban a New York-i Mount Sinai kórház összeállítása alapján foglaljuk össze, mit kell tudni a különböző orrspray-kről, illetve azok előnyeiről és hátrányairól az allergiakezelésben.

Orrspray és orrspray között hatalmas különbség lehet. Fotó: Getty Images

Az orrspray-k típusai

Az orrdugulás alapja, hogy az orrnyálkahártya begyullad, megduzzad, fizikai akadályt állítva a levegő szabad áramlása elé. Allergiás érzékenység esetén mindezt az allergén belégzése idézi elő, illetve az immunrendszer túlzott reakciója. A tengervizes orrspray-k magát az orrdugulást nem szüntetik meg, mégis hatásosak lehetnek a légúti panaszok enyhítésében azáltal, hogy kimossák az orrból a felgyülemlett váladékot és az abban megtapadó allergéneket. Ilyen módon tehát, kombináltan alkalmazva jól kiegészíthetik más orrspray-k hatását is.

A másik nagy kategóriát a gyógyszerhatóanyagot tartalmazó orrspray-k alkotják. Ezek közül is fontos beszélni a dekongesztáns, avagy nyálkahártya-lohasztó készítményekről. Ahogy az elnevezés is mutatja, ezek az orrnyálkhártya ereit összehúzva csökkentik a duzzanatot, ezáltal nagyon hatásosak az orrdugulás elhárításában. Arra azonban figyelni kell, hogy tartós alkalmazásuk kellemetlen szövődménnyel járhat. Úgynevezett orrsprayfüggőség léphet fel, ami azt jelenti, hogy a betegnél idővel – az orrnyálkahártya károsodása miatt – tartóssá válhat a duzzanat, és már csak orrspray-t használva tudja felszabadítani légzését, ehhez pedig egyre gyakrabban kell fújnia a készítményből. Éppen ezért dekongesztáns szereket legfeljebb néhány napig szabad használni, azaz főként pár nap alatt lezajló megfázás esetén nyújthatnak segítséget, az allergiás panaszok kezelésére kevésbé praktikusak.

Allergiás orrpanaszokra így inkább antihisztamint vagy kortikoszteroidot tartalmazó orrspray használata javasolt. Az antihisztamin az allergiás reakció részeként felszabaduló hisztamin hatását ellensúlyozza. Ezáltal képes enyhíteni az orrfolyást, -viszketést és tüsszögést, de az orrdugulásra kevésbé hatásos. Ritka mellékhatásként továbbá álmosságot okozhat. A szteroidos orrspray-k általában vénykötelesek, de nagyon hatékonyan csillapítják a gyulladást, egyben hosszabb távon is alkalmazhatók, mert nem okoznak sem hozzászokást, sem jelentős mellékhatásokat – jellemzően helytelen alkalmazás nyomán léphet fel olykor orrvérzés.

Érdemes orvoshoz fordulni

Légúti allergiára utaló tünetekkel célszerű allergológus szakorvost felkeresni, aki segít feltárni a panaszok pontos kiváltó okát, valamint megfelelő kezelési tervet felállítani. Tünetként allergiára utal a tartósabban, akár hetekig fennálló orrdugulás, orrfolyás és tüsszögés, orr-, torok- vagy szemviszketés, könnyezés, fejfájás, fáradtság. A szénanáthát a vírusos megfázástól elsősorban az különbözteti meg, hogy utóbbi csupán néhány napig tart, eleinte fokozatosan rosszabbodó, majd javuló tünetekkel. Az allergia viszont nem ritkán szezonalitást követ, azaz évről évre nagyjából ugyanakkor tér vissza, ha például valamely növény virágzásához kötődik.