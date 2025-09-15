Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
+13° +25°
Nincs front

Szívférgesség: a macskánkra is komoly veszélyt jelenthet (x)

author-avatar
Szerző Fizetett hirdetés

Bár a nyárnak vége, a szívférgesség veszélye nem múlt el. A szúnyogok aktivitása a melegebb hónapokban a legnagyobb, de ősszel is találkozhatunk velük – különösen a klímaváltozás miatt egyre hosszabb szúnyogszezonban. A vérszívók csípése pedig a házi kedvencünkre is veszélyt jelenthet. Többek között a súlyos, sokszor végzetes szívférgesség is ilyen módon terjedhet, ami a közhiedelemmel ellentétben a macskákban is kifejlődhet.

Az utóbbi években jelentősen megnőtt a szívférgesség tüneteivel állatorvoshoz fordulók száma Magyarországon. Ennek több oka is van, az egyik legfontosabb a klímaváltozás, hatására ugyanis egyre nagyobb arányban jelennek meg az itthon eddig ismeretlen szúnyogfajok, amelyek terjesztik a Dirofilaria immitis, azaz a szívféreg lárváit. A betegség kapcsán elsősorban a kutyák érintettsége él a köztudatban, ritkábban azonban a macskák is megfertőződhetnek. Sok esetben ráadásul a macska szervezete jóval intenzívebben reagál a parazitára, ami súlyosabb tüneteket eredményezhet náluk.

Honnan tudhatom, hogy a macskám szívférges?

A szívféreg lárvái szúnyogcsípéssel jutnak be az állat szervezetébe. A fertőzésnek nincs azonnali jele, a lappangási idő 6-7 hónapra tehető, ennyi kell ugyanis a férgek kifejlődéséhez. Kevésbé ideális gazdatest egy macska szervezete egy kutyához képest, bennük a szívférgek alig negyede tud csak átlagosan kifejlődni. A kinti macskák értelemszerűen nagyobb veszélynek vannak kitéve a bent tartottakhoz képest, előbbit ugyanis több szúnyog csípi meg odakint. Viszont érdekesség, hogy a bent élő macskák sem teljesen védettek, ugyanis egy közelmúltbeli felmérés eredménye alapján a szívférgességben szenvedő cicák 25%-a gazdik állítása szerint a lakásban bent élt!

Egy felnőtt féreg hónapokat, sőt akár éveket is tölthet az állat testében, ez idő alatt pedig 30-40 centiméteresre is nőhet. A parazita eljuthat a nagyobb tüdőerekbe és a szívbe is, egyre súlyosabb károkat okozva az állat létfontosságú szerveiben. Néhány macskánál semmilyen jelentősebb, észrevehető tünet nem utal a fertőzöttségre, a panaszok pedig sok esetben akkor erősödnek fel, amikor a kifejlett szívféreg elpusztul. Amikor a macskák betegség jeleit mutatják, az állatorvosok leggyakrabban a következő tüneteket észlelik:

·       Köhögés, sípoló légzés (az asztmára hasonlíthat);

·       Gyengeség, levertség;

·       Nehézkes mozgás, zavart viselkedés;

Kvíz: mennyit tudsz az ereidben folyó vérről? – Tedd próbára tudásod!

Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték

·       Étvágytalanság, fogyás;

·       Hányás.

Jobb megelőzni a bajt, mint kezelni

A szűrés vérvizsgálattal történik, ez alapján derülhet ki, hogy a mi házi kedvencünkben is ott él-e ebből a parazitából. Emellett állatorvos röntgen- vagy ultrahangvizsgálat is segíthet felismerni a szervezetben fejlődő férget. A fertőzés kezelése viszont a macskáknál sajnos sokkal bonyolultabb és kockázatosabb, mint kutyák esetében. Míg ugyanis kutyák számára léteznek hatékony gyógyszerek a kifejlett férgek elpusztítására, macskáknál ilyen célzott, biztonságos szer nem áll rendelkezésre. Ezek a készítmények ugyanis toxikusak lehetnek a számukra, illetve a férgek elpusztulása is veszélyes gyulladásokat eredményezhet. Esetükben a kezelés inkább a tünetek enyhítését célozza, gyulladáscsökkentőket és hörgőtágítókat alkalmaznak, az állatorvos pedig figyelemmel kíséri az állapotuk változását. Sebészeti beavatkozásra csak a legsúlyosabb esetben kerül sor.

Fontos tehát kiemelt figyelmet fordítani a megelőzésre, melynek fontos része, hogy lehetőség szerint megóvjuk az állatot a fertőző rovaroktól. Többféle szúnyog- és kullancsriasztó készítmény is kapható kereskedelmi forgalomban, amelyek segítenek távol tartani a vérszívókat - ezeket főként azokban az időszakokban javasolt használni, amikor a legintenzívebb a szúnyogok rajzása. Mi magunk is „szúnyogmentesíthetjük” a környezetünket, ügyeljünk például rá, hogy ne maradjon az udvarunkban olyan pangó vízforrás, amelyből a vérszívók újabb hullámai kelhetnek ki.

Elérhetőek továbbá olyan, kimondottan macskáknak gyártott féreghajtó tabletták is, amelyek hatékony védelmet nyújtanak többféle parazita ellen. Ezek nem csak a szívférgesség megelőzésében tehetnek jó szolgálatot, de alkalmazhatóak például fonál- és galandféreg fertőzés kezelésére is. Ezek alkalmazásáról és típusairól egy állatorvos tud bővebb tájékoztatást adni.

Források:

https://www.heartwormsociety.org/heartworms-in-cats

Ez is érdekelhet

https://www.petmd.com/cat/conditions/infectious-parasitic/c_ct_heartworm_disease

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!

macska szívféreg

Olvasd el aktuális cikkeinket!

Szívférgesség: a macskánkra is komoly veszélyt jelenthet

macska

Szívférgesség: a macskánkra is komoly veszélyt jelenthet (x)

Bár a nyárnak vége, a szívférgesség veszélye nem múlt el. A szúnyogok aktivitása a melegebb hónapokban a legnagyobb, de ősszel is találkozhatunk velük – különösen a klímaváltozás miatt egyre hosszabb szúnyogszezonban. A vérszívók csípése pedig a házi kedvencünkre is veszélyt jelenthet. Többek között a súlyos, sokszor végzetes szívférgesség is ilyen módon terjedhet, ami a közhiedelemmel ellentétben a macskákban is kifejlődhet.
author-avatar
Fizetett hirdetés
Még több cikk
Orvosmeteorológia
Fronthatás: Nincs front
Maximum: +25 °C
Minimum: +13 °C

Nagyrészt gyengén felhős, napos, csapadékmentes időre van kilátás, de az északkeleti harmadban előfordulhatnak átmenetileg felhősebb körzetek. A délnyugati, déli szél többfelé megélénkül. Késő estére 13, 19 fok közé hűl le a levegő. Ma átmenetileg nincs fronthatás.

Részletes adatok és előrejelzés
Partnerünk a

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Milyen most a lelkiállapotod?

Letargikus vagyok Letargikus vagyok
Magam alatt vagyok Magam alatt vagyok
Kiegyensulyozott vagyok Kiegyensulyozott vagyok
Jókedvű vagyok Jókedvű vagyok
Majd kiugrok a bőrőmből Majd kiugrok a bőrőmből

Hogy érzed magad?

Legjobban:
Legrosszabbul:
Kezdjük újra