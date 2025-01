Miért válthat ki nagy ijedelmet egy ártatlan macskaharapás?

A The Wahington Post szerzője, saját bőrén tapasztalta, hogy veszélyes is lehet egy macskaharapás. A keze kipirosodott és megdagadt, majd hamarosan vastag vörös vonal haladt fel a karján. A sürgősségi osztályon közölték vele, hogy a fertőzés potenciálisan életveszélyes is lehet. A harapás eredetileg egy apró szúrt sebet jelentett, ami szúró érzéssel járt. Bár megmosta és antibiotikumos kenőccsel bekente, ennek ellenére vastag piros vonal jelezte, hogy ennek a fele sem tréfa.

Egy apró macskaharapás?

„A macskaharapás valóban vészhelyzetet jelenthet” – mondta Julien Gaillard, a párizsi Amerikai Kórház traumasebészeti osztályának vezetője. "Akár 6-12 órán belül gyorsan súlyos fertőzéshez vezethet. Bár kezdetben a macskaharapás nagyon jóindulatúnak tűnik.”

Jacques H. Hacquebord, a NYU Langone Health kézsebészeti részlegének vezetője szerint: „Csak úgy néznek ki, mint egy egyszerű kisméretű szúrt seb. De olyan élesek ezek a macskafogak; olyanok, mint a kis tűk, a hegyükben baktériumokkal. Ha megharap egy macska, a gombostű méretű seb hajlamos gyorsan eltömődni, csapdába ejti a baktériumokat, és a bőr alatti szövetet „termékeny” talajjá teszi a fertőzés továbbterjedéséhez.”

Olyan élesek a macskafogak; mint a kis tűk, a hegyükben baktériumokkal. Fotó: Getty Images

A Mayo Clinic egyik tanulmányában minden harmadik macska harapása kórházi kezelést igényelt, és néhány esetben műtétre is volt szükség a seb tisztításához.

"Bár a kutyaharapás sokkal gyakrabban fordul elő, mint a macskaharapás, ritkábban fertőződik el a kutya tompa fogai miatt, amelyek közel sem okoznak ugyanolyan szúrt sebet” - mondta Gaillard.

A szakértő elmondta, hogy mivel az ízületekben és az ínhüvelyben nem áramolik annyi vér, mint az izmokban, ezért nehéz a szervezetbe antibiotikumot juttatni azokra a területekre, ahol gyakran a macskák által okozott kézharapási sebek találhatók. „A fertőzés behatolhat ezekbe a zugokba, majd elterjedhet” – mondta.

A csecsemőket és az idős betegeket fenyegetheti a szövődmények kockázata, még akkor is, ha az antibiotikum kezelés hatásosnak tűnt.

Mit tegyünk, ha megharap egy macska?

A Mayo Clinic azt javasolja , hogy azonnal mossuk le a sebet szappannal és vízzel, alkalmazzunk antibiotikumos kenőcsöt, és fedjük le a sebet tiszta kötéssel.

Hacquebord elmondta, hogy a macskaharapásos betegek az első 24 órában megfigyelhetik a sebüket, de fel kell készülniük az azonnali cselekvésre, ha aggodalomra okot adó okot látnak, például egy piros vonalat a karon felfelé indulva, ami a fertőzés biztos jele. „Ezek az események nagyon gyorsan felgyorsulhatnak” – mondta.

Ha megharap egy elvadult macska – vagyis az utcán vagy a szabadban élő kóbor állat – Nyugat-Európában vagy az Egyesült Államokban, kövessük ugyanezt a tanácsot. Valószínűleg nem kell aggódni a veszettség miatt: „A veszettség kockázata hihetetlenül kicsi ezeken a területeken” – mondta Hacquebord.

A duzzanat, bőrpír, fájdalom és bizsergés – a piros vonalon kívül – mind a fertőzés előrehaladásának jelei. Ha figyelmen kívül hagyják, szepszissé fejlődhet – a szervezet rendkívüli reakciója egy fertőzésre, amely sokkhoz, szervi elégtelenséghez és akár halálhoz vezethet.

„Ha a macska nem lép kapcsolatba velünk, ne feltételezzük, hogy kapcsolatba akart lépni” – mondta Carlo Siracusa, a Pennsylvaniai Egyetem Állatorvosi Karának docense, aki az állatok viselkedését tanulmányozza. Kifejtette, hogy a macskák, akárcsak az emberek, élvezhetik a szociális interakciót, de „durvának” tartják, ha túl sokáig tart. "Ha ezek az interakciók elhúzódnak, sokszor agressziót észlelnek" - mondta. "Ez azt jelenti, hogy a macskák idegesek emiatt."

„Mindig a legbiztonságosabb megvárni, amíg a macska közeledik hozzád, aztán kinyújtod az ujjadat, így a legtöbb macska tényleg odajön és megszagol, vagy hozzád dörgölőzik” – mondta Katherine Houpt, a Cornell Egyetem Állatorvosi Főiskola professzora. "Ha ezt teszik, valószínűleg biztonságosan megsimogatjuk őket." Houpt szerint a legnagyobb hiba, amit az emberek elkövetnek, ha „rossz helyen vagy túl sokszor a megfelelő helyen simogatnak egy macskát”.

„Az arc a kedvenc helye a macskáknak, de a has, a lábak és a farok nem megengedett. De ha előre - hátra csapkodó farkat, lapított füleket vagy kitágult pupillákat látsz, lépj odébb! – figyelmeztetett Houpt.