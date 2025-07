Életveszélyt jelenthet a kutyákra is a kánikula - ezek a tünetek utalhatnak hőgutára

Nem csak az ember, de az állatok szervezetét is megterheli a kánikula. A forró nyári napokban a hőguta végzetes lehet a kutyák számára, fontos ezért, hogy felismerjük a tüneteit.

Jó időben az állat lihegésének van egy ritmusa, és ez minden kutyánál más és más. Figyeljük meg például, hogy mennyire nyújtja ki a nyelvét, és ha ez megváltozik a nyári melegben, akkor már érdemes figyelni az állat viselkedését, mert baj lehet – mondja Szalontai Gréta kutyakiképző, a Dogmopolite munkatársa.

Milyen jelekből vehető észre a hőguta?

Az alábbi tünetek utalhatnak rá:

Kimerültség,

Zavartság,

Helykeresés,

A megszokottnál intenzívebb nyáladzás, lihegés,

Vörös nyelv, íny,

Remegés,

Hányás, hasmenés,

Magasabb testhőmérséklet,

Tág pupillák,

Eszméletvesztés.

Ha a kutyánál kezdődő hőguta alakult ki, akkor nyugtalanná válik, helyet keres magának, ebből is már gyaníthatunk valamit. Fontos, hogy amennyiben észrevesszük a tüneteket, ne hideg vízzel, hanem langyossal kezdjük el hűteni. És ne a fején, hanem a lágy részeket, a lábát, fülét, hasát, hónalját keressük, ahol kevesebb a szőr. Ha leöntjük a fejét jéghideg vízzel, az agyi ödémát okozhat, de ez a test többi részén is kialakulhat. Figyeljük, hogy tényleg eléri-e a bőrét, mert ha nem ázik át a szőre, hiába locsolgatjuk vízzel, és ha jobb állapotba került a kutya, akkor lehet egyre hűvösebb vizet használni. Amennyiben iszik, az jó, de ebben az állapotában már diszfunkcionális lehet az agyműködése, és nem biztos, hogy képes erre.

Nem csak az ember, de az állatok szervezetét is megterheli a kánikula. Fotó: Getty Images

Szalontai Gréta szerint krízishelyzetben „mindent egyszerre” csináljunk, vagyis kezdjük el a hűtést, és az állatorvos felkeresését, de előbbi fontosabb, mint az utóbbi, mert mire beérünk, már késő lehet. Magyarán vigyük hűvös helyre, árnyékba vagy klimatizált épületbe. A forró kocsi nem a legjobb ötlet, mert mire lehűl, értékes perceket veszíthetünk. Vizes törölközővel se terítsük le a kutyát, mert akkor nem tud párologtatni, amivel többet ártunk, mint használunk.

Hűtőmellény, fagyasztott gyümölcs

Manapság könnyen előfordul, hogy 35-40 Celsius-fokos hőmérséklet is kialakulhat, ezért napkeltekor érdemes először levinni az ebet sétálni. Esténként lehetőleg várjuk meg, amíg legalább beáll a szürkület.

Sok kutya nem viseli jól a bezártságot, az ő lefárasztásukra jók lehetnek a jutalomfalat alapú intelligencia játékok, ezeknek nézzünk utána az interneten. Illetve tudunk a kényelmükön javítani, ha például a májkrémet, gyümölcsöket, édesburgonyát darabosan lefagyasztjuk, hogy azt kelljen megtalálnia, megszereznie, nyalogatnia, ami a meleg elviselhetőségét is segíti.

Hűtőmatrac, -kendő, -nyakörv is ideális segédeszköz, ezekben nyomásra hűlő anyag található. Mellényt is adhatunk rá, de ezt nem tudja a nap 24 órájában hordani, ugyanis könnyen bepállhat alatta. A műanyag ágyra rádobhatunk egy vizes törcsit, de ezt is cserélgetni kell, mert az állandó vizesség miatt a bőre szintén bepállhat, begombásodhat. Mindenesetre vannak praktikák arra, hogy kellemesebbé tegyük számukra a nyári időszakot.

Ne hagyd az autóban

Ebben az időben különösen nagy felelőtlenséget követ az el, aki a kutyáját bent hagyja az autóban akár csak pár percre is. Ezért ha menni tervezünk valahova, mindenképpen gondoljuk át, hogy ezzel jót teszünk-e az ebnek. Például a belváros, ahol mindenhol térkő van lefektetve, nincs fa, árnyék, nem a legideálisabb a számára. Ilyenkor inkább hagyjuk otthon, vagy kérjünk meg egy barátot, hogy vigyázzon rá.

Ha mégis el kell vinnünk, gondoljuk végig, hogy az út alatt, illetve amíg a helyszínen tartózkodunk, a kutyának hogyan tudunk megfelelő körülményeket biztosítani. Ha kint áll a kocsi, akkor indulás előtt kapcsoljuk be a klímát, várjuk meg, amíg tényleg lehűl az autó. A hűtőmatracot bedobhatjuk a hátsó ülésre, a mellényt is ráadhatjuk, illetve árnyékolókat is felszerelhetünk. És vigyünk kellő mennyiségű vizet!