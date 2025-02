Szórakozásból meglőtt egy kutyát, elkapták a mezőkövesdi férfit

A férfi február 15-én a délutáni órákban lőtt rá kertjéből az utcán kóborló ebre. A kutyát állatmentők segítségével végül sikerült megmenteni: az időben elvégzett állatorvosi műtétnek köszönhetően túlélte a céltalan támadást – írja szerdai közleményében a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A rendőrség bejelentést követően sikeresen azonosította a lövést leadó férfit. A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság nyomozói gyanúsítottként hallgatták ki, és be is vallotta tettét. Jelenleg is folyamatban van vele szemben az eljárás állatkínzás miatt.

