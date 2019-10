Szemölcsliliom

A szemölcsliliom (haworthia) külsőleg az aloe verára emlékeztet - amely sajnos az állatok és a kisgyerekek számára is mérgező. Ez a növény azonban ebből a szempontból is biztonságos. Kicsi, szereti a sok fényt, és kifejezetten kevés öntözést, gondozást igényel: legjobb, ha két öntözés között hagyjuk majdnem teljesen kiszáradni a földet, amelyben van.

Szemölcsliliom (Fotó: 123rf)

Aréka-pálma

Az aréka-pálma vagy bételpálma szintén nem mérgező az állatokra, így nem kell tartanunk attól, hogy mi lesz, ha például véletlenül megeszi a macska. Törzse karcsú, levelei kicsik - kifejezetten mutatós növény, amely bármilyen teret feldob. Érdemes viszonylag nagy cserépbe ültetni, hogy nőni tudjon, és olyan helyre állítani, ahol szűrt fényt kap.

Aréka-pálma (Fotó: 123rf)

Zöldike

A csokrosinda vagy zöldike néven ismert növény nemcsak azért jó választás, mert nem ártalmas az állatok számára, hanem azért is, mert szinte elpusztíthatatlan. Éppen ezért kezdő kertészkedők is bátran tarthatnak belőle akár többet is. Keskeny leveleit zöld-fehér csíkok tarkítják; a cserepet emelvényre vagy ablakpárkányra helyezve vagy felfüggesztve az indák szabadon fejlődhetnek. Szereti a világos helyeket, de túl erős napfénynek inkább ne tegyük ki. Jól tűri a hideget, a meleget, és nem kell túl gyakran öntözni sem.

Zöldike (Fotó: 123rf)

Büszke szép szobanövényeire? Ártalmatlanabb hobbit képzelni sem lehet - a legismertebb dísznövények között azonban szinte minden lakásban előfordulhat mérgező. Mely cserepes növényeink lehetnek veszélyesek? Kattintson!

Vörös borostyán

A vörös borostyán szintén jó választás. Közepes és erős fényben is szépen nő, bár gyengébb fény esetén kevésbé lesz élénk színű. Földjét fontos folyamatosan nedvesen tartani, de ennél alaposabb gondozást nem igényel - cserébe nagyon látványos a megjelenése, és attól sem kell tartanunk, hogy valamelyik állatunk megbetegszik tőle.

Vörös borostyán (Fotó: 123rf)

Párnafű

A párnafű a csalánfélék családjába tartozik, apró zöld levelei miniatűr vízesésre emlékeztetnek. Bájos kis növényke, amely nem veszélyes a háziállatokra. Leginkább terráriumba való, mivel kifejezetten párás, nedves környezetben érzi magát a legjobban.

Párnafű (Fotó: 123rf)

Szobapáfrány

A szobapáfrány azok közé a páfrányok közé tartozik, amelyek miatt nem kell aggódnunk, ha macskát, kutyát vagy egyéb állatot tartunk. Külseje szép, gondozása pedig egyszerű - szereti a hűvösebb, nedves helyeket, és nincs szüksége túl sok fényre sem. Érdemes hetente kétszer permetezni, hogy ne száradjon ki.

Szobapáfrány (Fotó: 123rf)

Forrás: care2.com