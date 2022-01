A kiteregetett ruhát is összeszedi Bambi, a segítőkutya

A szorongásos és pánikrohamok kezdeti tüneteit is észleli MissLike, Magyarország első mentálhigiénés segítőkutyája.

Segít a teregetésben, ajtót nyit, de még gazdája cipőjét is segít levenni - mutatta be Bambit az RTL Klub Fókusz című műsora. A négylábú fontos szerepet tölt be családja életében, hiszen segítőkutyaként számos hétköznapi tevékenység elvégzésében támaszt nyújt gazdájának Ágotának. Ágota kétoldali agyi bénulásban szenved, emiatt sem járni, sem beszélni nem tud. A kutya azonban mára kézmozdulataiból, jeleléséből is megérti, mit kér tőle.

Bambi kiképzése jelenleg is tart, a kiképzés költsége pedig mintegy két és fél millió forint. Az eb a Kutyával Egy Mosolyért Alapítványnak köszönhetően került Ágotához és férjéhez, Józsefhez. A különböző feladatokat immár egy pláza ingergazdag környezetében gyakorolja a család a törpeuszkárral, és Bambi segítőkutyaként hamarosan hivatalos vizsgát tehet.