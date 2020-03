Rémálmokat okoz a klímaváltozás

Mi az a klímaszorongás? A válaszért kattintson ide!

Meglepő eredményeket hozott egy 2000 gyerek bevonásával készül brit felmérés. A 8 és 16 év közötti alanyok válaszaiból ugyanis az derült ki, hogy a fiatalok nagyjából 17 százalékának alvását zavarják meg a klímaváltozással kapcsolatos aggodalmak, 19 százalékuknál azonban rémálmok formájában jelennek meg ezek a félelmek.

Alvászavarokat és rémálmokat okoz a fiataloknak a klímaváltozás. Fotó: Getty Images

Ezért félnek a gyerekek

Az elmúlt évben fiatalok milliói vonultak az utcákra világszerte, felszólítva a politikai vezetőket, hogy tegyenek sürgős lépéseket a klímaváltozás megfékezéséért. A felmérésben résztvevő fiatalok 41 százaléka azonban bevallotta, hogy nem bízik a felnőttekben a klímaválság hatékony kezelését illetően. 58 százalékuk pedig kifejezetten aggódik amiatt, hogy a klímaváltozás milyen hatással lesz az életére.

A felmérés eredményeire reagálva az Amerikai Pszichológiai Társaság azt mondta, tisztában van a gyerekek körében egyre növekvő ökoszorongással, a jelenség gyakoriságának meghatározásához azonban további vizsgálatokra van szükség. Egy londoni gyermekpszichológus, Emma Citron szerint azonban a fiatalok egyértelműen félnek az éghajlatváltozástól.

Természetes vagy kóros reakció?

Ahogy már korábban is megírtuk, maga a szorongás egy természetes érzelmi reakció a különféle stresszhatásokra, bizonyos helyzetekben pedig kifejezetten előnyös lehet. Alapvető funkciója, hogy figyelmeztessen a veszélyre, felkészítve ezáltal a testet és az elmét a várható kihívásokra. A szorongásos zavarok ugyanakkor túlmutatnak az átmeneti aggodalmon, félelmen. Az érintettek szorongása hétköznapi szituációkban is nagyon intenzíven, eltúlzottan és tartósan jelentkezik, hosszú távon pedig az életminőségükre is kihat.

A pánikbetegségtől a különböző fóbiákig számos típusa ismert a szorongásos zavaroknak. Az ökoszorongást viszont nem találjuk meg ezek között a mértékadó szakmai útmutatókban. Ez ugyanis nem egy klinikai értelemben vett mentális zavar. Főként azért nem, mert az alapjául szolgálófélelemteljesen valós veszélyre reflektál - még akkor is, ha annak hatásait éppen aktuálisan nem érezzük magunkon. Elvégre a klímaváltozás valósága és következményei egyre világosabban látszanak, és bizony érthető, ha ez sokakat aggodalommal tölt el