Gyorsan emelkedik a Duna vízszintje

137 centiről 187 centire emelkedett a Duna Budapestnél egyetlen nap alatt - írja az Infostart. A lapnak nyilatkozó szakemberek szerint komolyabb árhullám érkezhet Ausztriából, ahol egyes helyeken akár az éves csapadékmennyiség egyharmad is lehullhat 3 nap alatt.

Az esőzések miatt több folyó megáradhat, komoly árhullámra lehet számítani a Dunán, a Rábán és a Lajtán. Nem zárható ki, hogy le kell zárni a rakpartokat a hét közepén.

Egyetlen nap alatt fél métert emelkedett a Duna vízszintje. Fotó: Getty Images

Ami a hőmérsékletet illeti, ott is hatalmas változás jön. Bár csütörtökön reggel még napsütés fogadta a budapestieket, a nyugati határhoz már megérkezett a markáns lehűlést hozó hidegfront. Kora délutánra 20 fokos kontraszt alakulhat ki az országban. A Dunától keletre még kitart a meleg, késő nyári idő, a csúcshőmérséklet meghaladja majd a 25 fokot, délen a 30 fokot is megközelítheti. Ezzel szemben Sopron környékén már most 11 fokra esett vissza a hőmérséklet, és valószínűleg nem is emelkedik tovább.