Az ütőerek és a visszerek mellett a vérkeringés harmadik tagjaként működnek a nyirokerek. A nyirokrendszer összegyűjti a szövetekből azokat a nagy molekulájú anyagokat, sejteket, baktériumokat, vírusokat, amelyek feleslegesek vagy károsak és nem tudnak a vénákon keresztül kiürülni a szervezetből. Ha nem működik megfelelően, a test folyadékot halmoz fel, és egyes testrészek megduzzadhatnak.

Nyiroködéma (limfödéma) alatt az elsődleges vagy másodlagos nyirokkeringési zavar következtében kialakuló, helyi vizenyőt, duzzanatot értjük. Soha nem az egész testen jelentkezik, mindig egy-egy testrészre korlátozódik.

A tünetek sokszor alig észrevehetők, csupán kisebb duzzadt terület és kellemetlen érzés jelentkezik. Fotó: Getty Images

A nőket négyszer gyakrabban érinti a nyiroködéma, mint a férfiakat; Magyarországon a betegek számára vonatkozó becslések szerint, 800 ezer érintett lehet. Több szakember szerint ez egy igen alulbecsült adat, mert itthon rengeteg olyan vénás és ízületi kopással élő beteg van, akinek életét naponta kíséri a gátolt nyirokkeringés kiváltotta kéz- és lábdagadás.

A nyiroködéma okai:

1. Elsődleges vagy veleszületett ok.

A veleszületett nyirokrendszeri megbetegedések sokszor társulnak más fejlődései rendellenességhez is.

2. Másodlagos, vagyis valamilyen betegség következményeként alakul ki.

Ilyenek lehetnek: krónikus vénás elégtelenség, visszeresség, trombózis utáni állapotok, égés, balesetek, csonttörések, autoimmun betegségek (pl.Lupus), melldaganat operáció után. Tipikus az is, hogy nyiroködéma a kopásos ízületi betegségek következtében alakul ki, akár fiatalabb, 40-50 éves betegeknél is. Ilyenkor a konkrét kiváltó ok az, hogy a térd vagy a csípő elkezd kopni és deformálódni.

Mégis, a tünetek sokszor alig észrevehetők, és kisebb duzzadt terület és kellemetlen érzés jelentkezik. Azonban a nyiroködéma jelentős duzzanatot is okozhat, amely fájdalmas lehet, sőt bőrproblémákat, akár fertőzéseket és sebeket idézhet elő. Ennek oka, hogy a hámszövet megsérül, mivel folyamatos irritációnak van kitéve, ugyanis a szöveteket feszítő nyirokfolyadék feszíti.

<span>Milyen tünetek jelentkezhetnek?</span>

Leggyakoribb tünet egyértelműen a duzzanat. Lehet, hogy a korai szakaszban egyáltalán nem veszi észre a duzzanatot.

Nem látszanak az erek a kézen és a lábon.

A karok vagy lábak kissé eltérő méretűnek tűnnek.

Olyan érzés, mintha az ízületek szokatlanul feszesek vagy rugalmatlanok lennének.

A bőr puffadtnak vagy vörösnek tűnik .

. Duzzanat a karokban, lábakban vagy a test más területein.

A karok, lábak kellemetlenül nehéznek vagy teltnek érződnek.

A ruhák vagy gyűrűk a szokásosnál szorosabban feszülnek.

Égő vagy viszkető érzés jelentkezik.

A bőr észrevehetően vastagabb lesz.

A kevésbé jó hír az, hogy a nyiroködéma kezelésére nincsenek gyógyszeres lehetőségek, egyedül fizioterápiás, speciális módszerekkel történhet a tünetek enyhítése. Sok esetben vízhajtó gyógyszerekkel igyekeznek kezelni a problémát, azonban ez kimondottan ártalmas, rontja a betegek állapotát. Ennek oka, hogy a vízhajtók hatására valamennyi víz ugyan távozik a dagadt végtagokból is, de az ott maradt nyirokfolyadéknak nagyon magas a fehérjetartalma, ez utóbbi aránya pedig a víz távozásával tovább növekszik. Ez a koncentrált folyadék aktiválja a kötőszöveti rostokat, és megindul az ödéma kötőszövetes átépülése, innentől kezdve a végtag még keményebbé és tömöttebbé válik.