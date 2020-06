Hogyan előzhetjük meg a visszerek kialakulását?

Persze a genetikai tényezőt és a kort nehéz kikerülni, de vajon van módja annak, hogy elkerüljük a visszerek kialakulását? A válasz sajnos nem. Viszont azért sokat tehetünk, hogy ne rosszabbodjon a visszeres láb állapota. Ehhez adunk most néhány tippet.

A visszérbetegségről itt olvashat bővebben.

Kerüljük a hosszas ülést vagy állást!

Ha sokáig ülünk vagy állunk, akkor a vénákban folyó vér nehezebben jut vissza a szív felé, vagyis romlik a keringés, nő a vénákra nehezedő nyomás. Emiatt alakul ki fájdalmas duzzanat a lábon, főleg a boka környékén, ezt pedig úgy előzhetjük meg, ha időről időre megtornáztatjuk a lábakat. Az ülőmunkát végzőknek ajánlott apró gyakorlatokat végezni az asztalnál, mint például:

néhány pedálozó mozdulat,

a bokák nyújtása

néhány menetelő mozdulat.

Próbáljuk naponta legalább háromszor 15 percre magasra felpolcolni a lábakat, hogy helyreállítsuk a megfelelő vérkeringést.

Polcoljuk fel rendszeresen a lábunkat. Fotó: iStock

Viseljünk kompressziós harisnyát!

A kompressziós zokni és harisnya segít a megfelelő helyzetben tartani a vénákat, amelyek így könnyebben tudják visszapumpálni a vért a szív irányába. A kompressziós harisnyák a lábdagadást és a fájdalmat is csökkentik. Ha a visszeres tünetektől szenvedő páciens napközben kompressziós harisnyát visel, akkor éjszaka is kevesebb lábgörcstől fog szenvedni. A kompressziós termékek széles skálán mozognak, attól függően, hogy mennyire károsodtak a vénák, szakorvossal történt konzultáció után választhatunk gyenge, közepes, erős és extra erős verziók közül.

Váltsunk egészséges életmódra!

Számos visszérre hajlamosító tényező van, amit nem tudunk befolyásolni, de jó néhány olyan is van, amit igen. Ilyen például az ideális testsúly megtartása egy kiegyensúlyozott diéta segítségével. A túlsúly ugyanis magasabb nyomást gyakorol a vénás keringésre, így hamarabb kialakulhatnak a visszeres panaszok. Egy jól összeállított, az összetett szénhidrátok, a megfelelő mennyiségűfehérjeés az egészséges zsírok egyensúlyára épülő étrenddel megtartható az ideális testsúly. Érdemes kerülni a magas sóbevitelt, fogyasszunk magas rost- és káliumtartalmú ételeket, igyunk sok vizet a nap folyamán jó arányban elosztva, hogy biztosítsuk a szervezet megfelelő hidratáltságát az egészséges vérkeringés érdekében is.

Legyen a mozgás az életünk része!

A visszerek kialakulása ellen sokat segít a megfelelő testmozgás. Minden korosztály számára ajánlott a tempós séta, de ugyanilyen jó hatású a jóga is. Az olyan inverz pozíciókban - mint a fejenállás, a gyertyaállás vagy a viparita karani, vagyis a falnak támasztott láb pozitúra - többször is a szív magassága fölé kerül a láb, ami javítja a vérkeringést. Emellett a jóga segít a mélyizmok nyújtásában és erősítésében, amely a vénákat is intenzív működésre készteti.

További jótékony mozgásforma a visszerek megelőzésére a biciklizés és az úszás is.

Megfelelő alvás pozíció kismamáknak

A visszeres panaszok egyik leggyakoribb kiváltó oka a nők esetében a terhesség. Bár ebben az állapotban nagyrészt hormonális és genetikai tényezők befolyásolják a visszerek kialakulását, a várandósság alatt is sokat tehetünk ellenük. Így például ha a kismama a bal oldalára fordulva alszik, akkor nagy valószínűséggel elkerülheti a visszerek kialakulását, ez a pozíció ugyanis csökkenti azt a nyomást, amit a növekvő méh gyakorol a kismedencére.