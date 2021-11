Az Európai Unió (EU) gyógyszerfelügyeleti hatóságának szerepét betöltő ügynökség közlése szerint az új koronavírus-gyógyszer, a molnupiravir folyamatos felülvizsgálata (rolling review) még folyamatban van. Ennek ellenére Humángyógyszer Bizottsága (CHMP) várhatóan a lehető legrövidebb időn belül uniós szintű ajánlásokat fog megfogalmazni annak érdekében, hogy a nemzeti hatóságok mielőbb dönthessenek a gyógyszer lehetséges korai, esetleges vészhelyzeti alkalmazásával kapcsolatban.

Zöld utat kaphat egy új koronavírus-gyógyszer. A kép illusztráció, forrása: Getty Images

"Az EMA felülvizsgálja a molnupiravir (más néven MK 4482 vagy Lagevrio) használatára vonatkozóan rendelkezésre álló adatokat, hogy támogassa azokat a nemzeti hatóságokat, amelyek ezek birtokában már az engedélyezés előtt határozhatnak a gyógyszer koronavírus elleni alkalmazásáról" - fogalmazott a közlemény.

Ennyire hatékony a szer

A Merck and Co gyógyszeripari óriásvállalat a múlt hónap elején jelentette, hogy molnupiravir nevű gyógyszere felére csökkenti a halálozás vagy a kórházba kerülés kockázatát a koronavírusos pácienseknél. A Merck jelenleg azt kutatja, hogy a molnupiravirt lehet-e a vírus terjedésének megelőzésére is használni olyan háztartásokban, amelyeknek egyik tagja már fertőzött. A cég jövő tavaszra várja az ezzel kapcsolatos kutatások eredményét.

Súlyos betegeknél nem hatásos

A gyártó egyébként október 25-én fordult az Európai Gyógyszerügynökséghez, hogy uniós engedélyt kérjen új gyógyszerének bevezetéséhez. A szert az enyhe és a közepesen súlyos állapotban lévő COVID-19-es páciensek kezelésére alkalmaznák.

