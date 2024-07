Taylor Swift segít a rajongóin az őszinteségével

Egy friss tanulmányhoz a kutatók több mint 8300 kommentet vizsgáltak a TikTok és a Reddit 200 legnépszerűbb Taylor Swifttel, étkezési zavarokkal és testképpel kapcsolatos bejegyzésében. Arra voltak kíváncsik, milyen hatással voltak rajongóira az énekesnő üzenetei - írja az EverydayHealth.com.

"Eredményeink szerint azok a rajongók, akik úgy érezték, hogy erősen kötődnek Swifthez, Swift vallomásai és zenéjének üzenetei miatt pozitívan változtatták meg az étkezéssel vagy testképükkel kapcsolatos viselkedésüket vagy hozzáállásukat" - magyarázta Dr. Lizzy Pope táplálkozástudományi professzor, a tanulmány egyik szerzője.

Ez azért fontos, mert az amerikaiak nagyjából 9 százaléka, azaz 28,8 millió ember élete során valamikor evészavarral küzd. A nők körülbelül 8,6 százaléka, a férfiak 4,07 százaléka tapasztal ilyen problémákat. A nők akár 84 százaléka elégedetlen valamilyen módon a testével, ami az evészavar kockázatát növeli.

Swift több dala is érinti az evésproblémákat, köztük a You're On Your Own Kid, amelyben együtt érez fiatalabb önmagával: "Partikat rendeztem és éheztettem a testem, mintha a tökéletes csók megmentene".

Swift a 2020-as Miss Americana című filmjében őszintén beszélt az étkezéssel, testképpel és a test tárgyiasításával kapcsolatos küzdelmeiről is. "Mert ha elég vékony vagy, akkor nincs olyan feneked, amit mindenki akar. De ha eleget nyomsz ahhoz, hogy legyen feneked, akkor meg a hasad nem elég lapos. Ez az egész egyszerűen lehetetlen" - magyarázta a filmben.

Ledönti a tabukat

A tanulmány szerzői megjegyezték, hogy azon túl, amit énekelt vagy mondott, Swift Eras turnéján változatos testalkatú táncosokból állt a stábja. Ez segített megkérdőjelezni azt az elképzelést, hogy csak bizonyos testtel rendelkező emberek léphetnek színpadra.

Az Amerikai Pszichológiai Társaság szerint, amikor a hírességek nyilvánosságra hozzák a mentális egészségügyi kihívásokat, amelyekkel szembesültek, az segíthet csökkenteni a megbélyegzést és növelheti a tudatosságot ezen állapotokkal kapcsolatban.

"Ha valaki étkezési zavarokkal küzd, szégyellheti magát, félreértettnek és a többiektől elszigetelten érezheti magát. Ha egy olyan személyiség, mint Taylor Swift, akire csodálattal néznek és kötődnek is hozzá, bevallja a saját problémáit ezzel kapcsolatban, akkor már kevésbé érezheti elszigetelve magukat, a szégyenérzetük is csökken. Ettől ügy érezhetik, megértik és támogatják őket" - magyarázta a portálnak Dr. Maria Rago, az Anorexia Nervosa és kapcsolódó rendellenességek országos egyesületének elnöke a portálnak.

Taylor Swift egy amszterdami koncerten idén júliusban. Fotó: Getty Images

A szerzők megállapították, hogy sokan a TikTokon és a Redditen sokan megosztották tapasztalataikat a fenti problémákról Taylor Swift kapcsán. "Büszke vagyok rá, és magamra is, amiért megtanította, hogy úgy vagyok tökéletes, ahogy vagyok" - írta egy kommentelő.

A tanulmányban vizsgált kommentek és posztok nagy része arról szólt, hogy mennyire inspiráló volt a felhasználók számára Swift bátorsága, hogy őszintén beszélt a saját testképével és a táplálkozással kapcsolatos küzdelmeiről.

"Borzalmas étkezési zavarokkal küzdöttem éveken át. Azt hallani, hogy Taylornak is olyan gondolatai és problémái vannak, mint nekem és még sok embernek, nagyon felszabadító és inspiráló volt. Őszintén azt mondhatom, hogy ha ő nem inspirált volna, nem lennék ma gyógyulófélben" - írta valaki a Redditen.

Miért segíthet másoknak Swift zenéje?

"Taylor Swift a sebezhető oldalát mutatja meg a zenéjében: megosztja a személyisége egy részét, a fájdalmát, a küzdelmeit, mélyen és szándékosan. Úgy gondolom, a rajongók a sebezhetősége miatt érzik közelebb magukat hozzá, mint más hírességekhez" - mondta Serena Nangia kommunikációs- és marketingmenedzser az EverydayHealth.comnak.

Swift nyíltsága más ismert emberekre is hatással volt. Lady Gaga maga is küzdött étkezési zavarokkal, és elismerően is nyilatkozott Swift nyilatkozataival kapcsolatban.

A tanulmány nem minden megállapítása volt azonban pozitív. Néhány rajongót például felháborított vagy ellentmondásnak tartották, hogy 2022-ben az Anti-Hero videoklipjében egy mérlegen jelenítette meg a "kövér" szót. A részletet a reakciók hatására röviddel a megjelenés után eltávolították a klipből.

A tanulmányból ugyanakkor nem bizonyítható egyértelműen, hogy Swiftnek közvetlen hatása van a rajongói fizikai és mentális egészségére. A kutatók inkább a kommentek és hozzászólások úgynevezett kvalitatív elemzését végezték, amely a közös érzelmek és témák feltárására összpontosított. Még így is, az eredmények alátámasztják, hogy Swift milyen nagy hatással van arra, hogy egyes rajongói hogyan látják magukat, hogyan táplálkoznak, és hogyan érzik magukat a megjelenésükkel kapcsolatban - állapította meg a tanulmány.

"Kevés kétségünk lehet afelől, hogy ha akar, Swift erős hangja lehet az egészséget, a közérzetet és a testsúlyt jobban figyelembe vevő szemlélet mellett. Ezek közelebb vihetik a társadalmat a test felszabadításának eszméjéhez" - mondta Dr. Pope.