Orvosmeteo: mozgalmas időjárás jön kettősfronttal

Csapadékos, helyenként szeles idővel indul a hét, a Kiderül előrejelzése szerint ráadásul kettős fronthatás is fokozhatja napközben a kellemetlenségeket.

Hozzávetőlegesen az ország északkeleti felén lehet a nap nagyobb részében felhősebb az ég, arrafelé kevés helyen kell esőre, záporra számítani. Ugyanakkor a nyugati, délnyugati tájakon több órára kisüt a nap, és száraz idő várható. Az északi tájakon megélénkül a nyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 9 és 15 fok között valószínű, de északkeleten ennél több fokkal hidegebb lehet. Késő estére 3 és 8 fok közé csökken a hőmérséklet.

Zivatarok is lecsaphatnak. Fotó: Getty Images

A meteorológiai előrejelzés szerint napközben kettős fronthatás fokozhatja a kellemetlenségeket. Sokaknál jelentkezhet emiatt fejfájás, migrén, illetve a görcsös panaszok is felerősödhetnek. Éjszaka alvászavarok is jelentkezhetnek, amelyet másnap fáradtság és koncentrálási zavarok kísérnek majd. A napsütés hiánya a hangulatunkat is negatívan befolyásolhatja.