Nem volt szike, svájci bicskával műtött az orvos

A műtét a brightoni Sussexi Királyi Kórházban zajlott. Mint azt a BBC írja, a sebész azok után vette elő svájci bicskáját a műtőben, hogy nem talált steril szikét. Azt a bicskát, amellyel máskor az ebédjéhez szokta felvágni a gyümölcsöt. Noha a beteg túlélte az operációt, a kórházi belső dokumentumok szerint az egészségügyi személyzet többi tagja megkérdőjelezhetőnek érezte a sebész cselekedetét, illetve meglepetten fogadták, hogy nem talált megfelelő szikét.

„Meglep és megdöbbent. Először is egy bicska nem steril. Másodszor: nem sebészi eszköz. Harmadszor pedig az összes szükséges felszerelésnek elérhetőnek kellett volna lennie ott helyben” – sorolta az eset kapcsán felmerülő aggályokat a BBC-nek nyilatkozva Graeme Poston nyugalmazott sebészprofesszor, az orvosi mulasztások szakértője. A cikk emellett megemlíti, hogy a rendőrség jelenleg is legalább 105 esetben folytat nyomozást a kórházat üzemeltető egészségügyi szolgáltatóval szemben orvosi gondatlanság gyanújával. Sőt, egyes esetekben a súlyos gondatlanságból elkövetett emberölés várja is felmerül.

A brightoni kórház fenntartója, a Sussexi Egyetem Kórházak a svájci bicskás eset kapcsán úgy foglalt állást, hogy bár sürgősségi beavatkozás történt, az érintett sebész cselekedete „kívül esik a normál eljárásrenden, illetve nem volt szükségszerű”. Noha a sebész nevét nem közli, a BBC azt írja, hogy az orvos korábban két hónap alatt három olyan alacsony kockázatú műtétet is végrehajtott a kórházban, amelyek után a megoperált betegek rövid időn belül elhunytak. Az egészségügyi szolgáltató ezekben az esetekben belső vizsgálatot indított, és megállapította, hogy a páciensek rossz ellátásban részesültek. Egyben azt is elismerte, hogy az egyik esetben a beteg halála elkerülhető lett volna, ha nem lépnek fel nála műtéti szövődmények.

Borítókép: Getty Images