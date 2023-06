Nagyon hiányzik az eső ezekben a megyékben

A szántóföldi növények a legtöbb helyen szépen fejlődnek, de a záporokból kimaradt északnyugati és északkeleti területeken jól fog jönni a jövő hét első felére ígérkező csapadék - írta csütörtöki agrometeorológiai elemzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Elmaradt a várt csapadék néhány területen

Azt írták: május utolsó dekádja az ország nagy részén a sokéves átlagnál szárazabb lett, de a megelőző csapadékos időszak miatt az egész hónapban csak a Felső-Tisza-vidékén és Szolnok térségében esett számottevően kevesebb eső az ilyenkor szokásosnál, az ország jelentős részén viszont a szokásosnál 10-30, néhol 40-70 milliméterrel több eső esett.

A tavasz során a szárazabb alföldi területeken 100-150 milliméter, míg az Északi-középhegységben és a Dunántúl nagy részén 160-230 milliméter esett, szemben a tavalyi 50-140 milliméteres tavaszi csapadékkal. Így az idén a tél után az ország nagy részén a tavasz is csapadékosabbnak bizonyult a sokéves átlagnál. Az elemzés szerint a talajok felszín közeli néhány centiméteres rétege az elmúlt napok záporaiból kimarad területeken elég száraz, a középső talajréteg viszont a Tiszántúl északi felének kivételével a legtöbb helyen jó vízellátottságú, a fél-egy méter közötti réteg pedig közel telített állapotban van, ami jó nedvességtartalékot jelent a nyári növények számára egy esetleges nyári aszály során.

A mezőgazdaságban fontos a megfelelő mennyiségű eső. Fotó: Getty Images

A hőmérséklet az elmúlt egy hétben 1-2 Celsius-fokkal magasabban alakult az ilyenkor szokásosnál, a legmelegebb órákban többnyire 23 és 27 fok közötti értékeket lehetett mérni, és éjszakánként sem hűlt 10 fok alá a levegő. Az őszi vetések jellemzően igen jó állapotban vannak, az őszi búza a virágzás, a repce a magképződés fázisában jár, ehhez országszerte kellő nedvesség áll rendelkezésre a talajban, helyenként több is esett az optimális mennyiségnél. A hőmérséklet is megfelelő, ugyanakkor a sűrű állományokban a május közepi tartós levélnedvesség miatt a kórokozók is gyorsan szaporodtak. A kukorica és a napraforgó is szépen fejlődik, de a gyomok számára is kedvezőek a körülmények. A múlt héten már Miskolc térségében is megkezdődött az akác virágzása, de ebben a térségben idén nagyon kevés a virág a fákon.

A folytatásban a hétvégén egy hidegfront okoz néhány fokos visszaesést a hőmérsékletben, majd vasárnaptól ismét melegszik az idő. Hétfőn egy mediterrán ciklon miatt délnyugat felől egyre többfelé ered el az eső, majd kedden a keleti országrészre tevődik át a csapadék súlypontja.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!