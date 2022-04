Mit tesz a düh a testünkkel?

Azt már biztosan sokan észrevették, hogy ha megemelik a hangjukat egy vita során, akkor felgyorsul a szívverésük. Ilyenkor a vérnyomás is megemelkedik, ezért pirulunk ki, illetve az arcon, nyakon lévő erek is kidagadhatnak, és sokan zihálni kezdenek. A felgyorsult légzés hatására több oxigén és tápanyag juthat a fontos szervekhez, ugyanakkor a végtagok kihűlését is tapasztalhatjuk, és a szívet fokozott terhelés érheti - írja a Brightside.

Gyengíti az immunrendszert

Kutatások szerint már az is, ha csak gondolatban idézünk fel egy korábbi vitát, akár 6 órára gyengébbé teheti az immunrendszerünket. Ez különösen igaz azokra, akik általában nyugodtak, és ritkán gurulnak dühbe. Ugyanakkor azok, akik gyakrabban veszítik el a fejüket és kiabálnak, hajlamosabbak a különféle betegségekre, mivel a rendszeres stressz gyengítheti az immunrendszert. Ez hosszú távon a szorongással párosítva különösen káros hatással lehet az egészségre.

A fejfájástól az emésztési problémákig

Ha dühösek leszünk, akkor különféle, a stressz hatására keletkező vegyik anyagok árasztják el az agyunkat és a testünket, amelyek az anyagcserénkre is hatással vannak. Ezért van az, hogy a stresszel, megoldatlan dühkezelési problémákkal küzdőknek gyakrabban fáj a feje, gyakrabban szenvednek álmatlanságban, szorongásban, és az emésztési problémák is jellemzőbbek náluk. Az olyan bőrproblémák, mint azekcémais gyakrabban lobbannak be náluk a stresszesebb időszakokban, és esetükben fokozott a stroke és a szívroham kockázata is.

A stresszes helyzetek, a düh, a kiabálás a memóriára is hatással vannak. Ezért is van az, hogy utólag a vitában részt vevők akár teljesen másképp is emlékezhetnek egyes dolgokra, illetve a vita bizonyos részeit teljesen el is felejthetik. Kutatások azt is kimutatták, hogy a gyerekek fejlődésére különösen rosszul hat, ha rendszeresen kiabálnak velük. A viselkedési problémáik súlyosbodhatnak, zavar keletkezhet az agyuk hangokat és nyelveket feldolgozó részének működésében, és hajlamosabbá válnak a krónikus fájdalom kialakulására is.