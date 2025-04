Bepanaszolta a mentősöket, mert zavarja a szirénázás – "Meddig akarják ezt művelni?"

Furcsa panasz érkezett az Országos Mentőszolgálathoz a napokban, amelyet Facebookos oldalukon közzé is tettek az ott dolgozók. A levélíró azt nehezményezte, hogy túl gyakran járnak szirénázva a mentőautók, ez pedig zavarhatja a belvárosban élők nyugalmát. A mentősök szerint a megkülönböztető jelzés használatának célja, hogy a bajbajutottak a lehető leggyorsabban orvoshoz juthassanak, és az életüket meg tudják menteni.

"Hetek óta - a húsvéti ünnepek alatt is - egész nap, éjjel és hajlanban is szirénázó autókat lehet hallani. Amiket én láttam - egy kivételével - mind mentő volt" - kezdi a levélíró, majd felsorol a fővárosban több mentőészlelést is, és megkérdőjelezi a sziréna használatának indokoltságát. "Remélem nem gondolják, hogy az emberek elhiszik, hogy ennyi életveszélyes embert kell hetek óta naponta megmenteni" - értetlenkedik a levélíró, azt is megkérdezve, ki adott nekik erre engedélyt és meddig fogják ezt csinálni.

A mentők válaszukban felhívták a figyelmet: kizárólag beteghez vonuláskor, vagy indokolt esetben a kórházig használják megkülönböztető jelzéseiket, ilyenkor valóban az a cél, hogy embertársainkat megmentsük. "Hogy meddig akarjuk ezt “művelni”? Nos, amíg lesz bajbajutott, beteg, sérült ember, aki a mentők segítségére szorul" - hangsúlyozták.

