Megdőlhetett az európai melegrekord: a dél-szicíliai Siracusa közelében szerdán 48,8 Celsius-fokot mértek - számolt be róla a BBC hírportálja. Az olasz regionális hatóságok jelentését ugyanakkor a Meteorológiai Világszervezetnek (WMO) is meg kell erősítenie. A WMO szerint a jelenlegi európai melegrekord 48 fok, amelyet 1977-ben mértek Athénban.

Szélsőséges forróságra figyelmeztetnek

Az Olaszországban tapasztalható hőhullámot az Afrikából érkező Lucifer nevű anticiklon okozza. Az előrejelzések szerint a légörvény észak felé tart, átszelve Olaszországot, tovább növelve a hőmérsékletet a városokban, köztük Rómában is. Az olasz egészségügyi minisztérium egyébként szélsőséges forróságra figyelmeztető "vörös" jelzést adott ki számos régióban.

Siracusa: ennek a városnak a közelében mérték a 48,8 Celsius-fokot. Fotó: Getty Images

Több helyen is erdőtüzek tombolnak

A mediterrán hőhullám, amelynek hatására évtizedes melegrekordok dőltek meg sok országban, erdőtüzeket eredményezett szerte Dél-Olaszországban, azon belül is Szicília, Calabria és Puglia a legsúlyosabban érintett régiók. Mindeközben Görögországban is tovább tombolnak az erdőtüzek, amelyeket az erős szelek és a kiszáradt növényzet táplálnak. A lángok megfékezésében külföldi csapatok is segédkeznek.

Vissza kellene szorítani a károsanyag-kibocsátást

A szakemberek szerint az éghajlatváltozás növeli az erdőtüzek kialakulásához hozzájáruló meleg és száraz idő kockázatát. A globális átlaghőmérséklet már most nagyjából 1,2 Celsius-fokkal meghaladja az iparosodás előtti szintet, és a mutatók tovább fognak emelkedni, ha a világ kormányai nem hoznak intézkedéseket a károsanyag-kibocsátás visszaszorítására.