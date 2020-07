Maszk nélkül utcára sem mehetnek az amerikaiak

A szövetségi fővárosban, Washingtonban Muriel Bowser polgármester csütörtöktől kötelezővé tette a szájmaszk viselését az utcákon. Aki nem tartja be a koronavírus terjedésének megfékezését célzó előírást, az komoly pénzbüntetésre számíthat. Egyúttal bejelentette azt is, hogy október 9-éig meghosszabbítja az egészségügyi szükségállapotot.

Ohio kormányzója, Mike DeWine is előírta csütörtöktől az államban mindenütt érvényes maszkviselési kötelezettséget, mégpedig minden tízévesnél idősebb ohiói számára. Minnesota államban szombattól, Indianában pedig hétfőtől lesz kötelező az állam egész területén a szájmaszk viselése, utcán és beltéren - például boltokban és munkahelyeken - egyaránt. Indianában azonban a 8 év alattiakra nem vonatkozik a szabály. Emellett Kate Brown oregoni kormányzó meghosszabbította az államban eddig is érvényben lévő maszkviselési kötelezettséget, valamint 100 főben korlátozta a presszókban, éttermekben, templomokban és a közélet más zárt tereiben egyszerre jelenlévők számát az új típusú koronavírus elleni védekezés jegyében.

Maszkot viselő járókelők New Yorkban. Fotó: Getty Images

Nagy a baj Kaliforniában

A fővárosban, valamint a szomszédos Marylandben és Virginiában folyamatosan emelkedik az újonnan regisztrált fertőzöttek száma. Marylandben különösen megugrott a Baltimore-ban és a tengerparti vidékeken diagnosztizált fertőzöttek száma. De változatlanul heves a koronavírus-járvány Kaliforniában, Arizonában, Texasban és Floridában is. Kaliforniában például már több mint 409 ezerre emelkedett az eddig igazolt fertőzöttek száma.

Kaliforniában szerdán több mint 409 ezerre emelkedett a diagnosztizált koronavírus-fertőzöttek száma - jelentette be Gavin Newsom, a nyugati parti tagállam kormányzója. Kaliforniában immár több a fertőzött, mint korábban New Yorkban államban volt a járvány ottani tetőzése idején. A dél-kaliforniai Los Angeles polgármestere, Eric Garcetti például már azt fontolgatja, hogy a városban ismét kijárási tilalmat vezet be, és lezárja a települést. Egyelőre viszont csak arra intette a lakosokat, hogy kerüljék el azokat a helyeket, ahol sok ember van.

A regisztrált fertőzöttek számát tekintve New York állam egyébként még mindig a második helyen áll, a harmadik legfertőzöttebb tagállam pedig Florida. A koronavírus-járvány kirobbanása óta az amerikaiak összesen már több mint 3,97 millió igazolt esetről és 143 ezer halottról adtak hírt.

