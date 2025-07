Lezuhant egy utasszállító Oroszországban – közel 50-en utaztak a fedélzetén

Napos, száraz idő várható a fátyol- és gomolyfelhők mellett. Délután nyugat felől felhőtömbök érkeznek, melyek elsősorban hazánk északnyugati harmadán, felén időszakosan felhősebb időt és elszórtan záporokat, zivatarokat is okozhatnak. A déli, délnyugati szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, inkább csak néhol élénkülhet meg, záporok, zivatarok környezetében viszont erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. A csúcsérték döntően 31 és 38 fok között várható. Késő este 20 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Ami az orvosmeteorológiai helyzetet illeti, a fokozódó hőség egészségügyi szempontból is kockázatokat hordoz magában.