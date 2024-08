Leköpték, megdobálták, leöntötték a jegyvizsgálókat

Bár az elmúlt években jelentősen csökkent a közfeladatot ellátó személyek elleni erőszakos cselekedetek száma, tavaly negyvenszázalékos emelkedést tapasztaltak ezen a téren. 2023-ban hetvennyolc alkalommal szenvedtek el erőszakos támadást a jegyvizsgálók, idén július közepéig pedig már ötvenöt ilyen eset történt. Ebből harminc alkalommal tettlegességet, huszonháromszor becsületsértést, két esetben pedig nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedtek el a jegyvizsgálót.

Az agresszív utasok gyakran nem állnak meg a verbális erőszaknál. Fotó (illusztráció): Getty Images

Nem mindig állnak meg a verbális erőszaknál

A tájékoztatás szerint a szóbeli fenyegetéseken túl az is előfordult már, hogy leköpték vagy megdobálták a munkáját végző jegyvizsgálót. De volt példa arra is, hogy sörrel leöntötték a kalauzt. Az agresszív utasok azonban gyakran nem állnak meg itt, hanem lökdösni, ütni, rúgni kezdik az ellenőrt – egyesek akár kést is rántanak.

Ebben az évben a legtöbb eset eddig májusban volt, ebben a hónapban ugyanis tizenegyszer bántalmaztak ellenőröket a vonatokon. A kimutatás szerint a Budapest-Vác-Szob vonalon fordult elő legtöbbször, hogy jegyvizsgálóra támadtak, ezen a szakaszon kilenc incidens történt. Az idei eddigi összes eset több mint fele pedig Pest megyében történt.

Bűncselekménynek számít

A jegyvizsgálók, az autóbuszvezetők, a mozdonyvezetők, a HÉV-járművezetők és a rendészek is közfeladatot ellátó személyek, tettleges bántalmazásuk bűncselekménynek számít. A MÁV-VOLÁN-csoport a munkatársai ellen elkövetett erőszak esetén minden esetben rendőrségi feljelentést tesz.

A tapasztalatok azt mutatják, legtöbbször az utazási jogosultságok ellenőrzésekor alakulnak ki konfliktusok, amikor az utazni szándékozó személynek nincs menetjegye vagy nem a megfelelő menetjeggyel rendelkezik, és azt a helyszínen sem kívánja megvásárolni.