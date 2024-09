Kritikus a helyzet Közép-Európában az esőzések miatt

A heves esőzések miatt az alsó-ausztriai St. Pölten és Tulln kerületeket is katasztrófa sújtotta területté nyilvánították vasárnap kora reggel. Szombaton 42 települést és kataszteri közösséget nyilvánítottak katasztrófa sújtotta területté. Több településen polgári védelmi riasztást rendeltek el. A települések önállóan indítanak polgári védelmi eljárásokat, ha a lakosságot veszély fenyegeti. Ez azt jelenti, hogy a katasztrófavédelmi hatóságok kibővített hatáskörrel és utasítási jogkörrel rendelkeznek. Több helyen lakosokat kellett kimenteni otthonukból.

Az éjszaka folyamán a szintén osztrák Amstetten és St. Valentin között szünetelt a vonatközlekedés - közölte az ÖBB az APA hírügynökséggel. Az utazási figyelmeztetést hétfő estig meghosszabbítják. A következő órákban rendkívül heves esőzésekre lehet számítani, a következő hat órában a középső régióban akár 60 milliméterre, Alsó-Ausztriában pedig akár 40 milliméterre is. "Ez azt jelenti, hogy az egész országban már most is és ezután is hatalmas áradások lesznek" - mondta Stephan Pernkopf kormányzóhelyettes az APA-nak. „Kerüljék a felesleges utazásokat és utakat!” - kérte.

A heves esőzések miatt számos régióban katasztrófahelyzet alakult ki. Fotó: Getty Images

Az elmúlt órák rendkívül intenzív esőzései miatt veszélyes területek alakultak ki, különösen vidéken. Számos út járhatatlan az áradások miatt, különösen a központi régióban, Melk, St. Pölten és Tulln környékén. Az éjszaka folyamán 1159 tűzoltóegységet 2168 járművel 4490 bevetésre hívtak Alsó-Ausztriában. Burgenlandban a szombat esti és vasárnap reggeli heves vihar számos tűzoltói bevetést tett szükségessé. Bár a heves esőzések miatt pincéket kellett kiszivattyúzni, a bevetések többsége a viharkárokkal kapcsolatos volt - közölte az APA-val a tartományi médiaszolgálat. A bevetések többségét a tartomány északi részén és Közép-Burgenlandban hajtották végre. Szombat este 6 órától vasárnap reggel 6 óráig 111 alkalommal hívták ki a tűzoltókat. Az előrejelzés szerint mind a csapadék, mind a szél várhatóan enyhülni fog a vasárnap folyamán. Az eső azonban csak kedden fog teljesen megszűnni, az autóval való utazás továbbra sem ajánlott.

A magas vízállással és árvízzel járó viharok továbbra is sok munkát adnak a csehországi mentőszolgálatoknak is. Különösen a Lengyelországgal határos régiót érinti az ország keleti részén. Vasárnap este Cesky Tesin polgármestere elrendelte több ezer lakos evakuálását a városközpontból, az Odera egyik mellékfolyója, az Olsa ugyanis gátszakadással fenyeget. A folyónál fekvő Opavában az akut árvízveszély miatt már több ezer ember kényszerült elhagyni az otthonát. A város legnagyobb panelházas lakótelepe is az érintettek között volt. Krnovban és más városokban is evakuálni kellett embereket. Az előrejelzések szerint az esőzések legkorábban hétfőig várhatóan nem hagynak alább.

Lengyelországban több helyen már több eső esett, mint az 1997-es úgynevezett "millenniumi árvíz idején" - mondta Donald Tusk miniszterelnök. A délnyugat-lengyelországi folyók vízszintjének emelkedése miatt felhívta a polgárok figyelmét, hogy időben meneküljenek biztonságba. Kritikus a helyzet a Glatzer-havasok egyik gátjánál, Lengyelország és a Cseh Köztársaság határán. „A Miedzygorze-i gát túlcsordult. Bár a vizet leeresztik, így is elérte a maximális szintet. A vízbeáramlás hatalmas” - írta az alsó-sziléziai Bystryca Klodzka önkormányzata az X-en. A vízügyi hatóság közlése szerint az alacsonyan fekvő falvak lakóit evakuálták.