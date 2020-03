Koronavírus: több száz tonna védőeszköz érkezik

Koronavírus: tábori kórház épült Budapesten - olvassa el a részleteket!

Szijjártó Péter kedden fogadta Tuan Csie-lung kínai nagykövetet. A nagykövet hangsúlyozta, hogy Kína külön hálás Magyarországnak, amiért elsőként nyújtott segítséget Kínának a koronavírus-járvány kitörésekor. Kína pedig viszonozza a segítséget.

A második gép több mint 3 millió maszkot, 100 ezer tesztet és 86 lélegeztetőgépet hozott. Fotó: MTI/Kovács Tamás

Összefogás a bajban

A miniszter megköszönte, hogy Kína hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország sikeresen tudjon védekezni a koronavírussal szemben. Ahogy arról már a HáziPatika.com is beszámolt, az elmúlt napokban is jelentős mennyiségű egészségügyi szállítmány érkezett Kínából. Azonban a következő napokban, hetekben is több repülőgépnyi szállítmányt vár Magyarország, amelyek több száz tonnányi védőeszközt hoznak majd.

"A kihívások nem csak arra jók, hogy leküzdjük őket, hanem arra is, hogy megtudjuk, kik az igazi barátok" - hangsúlyozta Szijjártó.