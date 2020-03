Koronavírus: nyárig is eltarthat

"Ha jól végezzük a munkánkat, akkor a szakemberek szerint júliusig, augusztusig megfékezhető a koronavírus-járvány" - fogalmazott az amerikai elnök. Trump a kormányzat nevében azt javasolta a lakosságnak, hogy kerüljék az olyan összejöveteleket, ahol tíznél több személy van. Kiemelte, ezt a tanácsot az egészséges fiataloknak is érdemes megfogadniuk.

15 nap drámai változást hozhat

Amennyiben az amerikaiak a következő 15 napban betartják a kormányzat előírásait és javaslatait, drámai változásokra számíthatunk a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban- véli Deborah Birx főorvos, aki egyben a kormányzati munkacsoport egyik tagja is. Mint mondta, különösen fontos, hogy ha valaki akár csak enyhe tüneteket is észlel magán, akkor ne csak ő, hanem a családtagjai is vonuljanak önkéntes karanténba legalább 14 napra.

További korlátozások

A koronavírus-helyzet miatt az amerikai kormányzat átmeneti kórházak létrehozását is fontolgatja, továbbá gondolkodnak azon is, hogy igénybe vegyék a hadsereget az ideiglenes kórházak kialakításához. Közben Washingtonban bejelentették, hogy az alkotmánybíróság szerepét betöltő szövetségi legfelsőbb bíróság felfüggeszti a meghallgatásokat. A bírák utoljára több mint száz évvel ezelőtt, az 1918-as spanyolnátha-járvány idején függesztették fel a munkát, azt megelőzően pedig a sárgaláz-járvány miatt kényszerültek tevékenységük átmenti felfüggesztésére, 1793-ban és 1798-ban.

Emellett több államban is bejelentették, hogy a koronavírus terjedése miatt nem ajánlják a lakosságnak az utazást. Bezárják a mozikat, a kaszinókat, az éttermeket, a presszókat és a fitneszklubokat is, az éttermekben pedig csakis elvitelre szolgálhatnak ki vendégeket. New Jerseyben rendkívüli állapotot hirdettek.

