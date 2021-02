Koronavírus: mutatjuk, hol tart most az oltási program

Lassan 2 hónapja zajlik itthon az új típusú koronavírus elleni vakcinázás. Mint ismert, elsőként a legveszélyeztetettebb intézményekben és lakossági csoportokban kezdték meg az érintettek immunizálását, az első két kör már le is zárult. Jelenleg a harmadik és a negyedik ütem zajlik párhuzamosan. Az oltási program részleteiről a kormányzati tájékoztató oldalon tettek közzé egy összefoglalót. Nézzük, hol tartunk most.

Szilassy Géza főorvos beoltott egy idős lakót a Pfizer-BioNTech második adagjával a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központban, Tiszavasváriban. Fotó: MTI/Balázs Attila

Első kör

Első körben az egészségügyi és egészségügyben dolgozók oltása indult el, még december végén. Az egészségügyi dolgozók nagy részét már beoltották a koronavírus ellen, így az ő kampányszerű oltásuk január végén lezárult. Ez azonban nem azt jelenti, hogy ezután már nem kérhetik az oltást azok, akik később meggondolják magukat - a kórházi oltópontok elérhetőségeiről itt tájékozódhatnak.

Második kör

Január elején az idősotthonokban, valamint a többi bentlakásos szociális intézményben élők és dolgozók oltása indult meg. Egy nagyobb oltási akció keretében január 28-a és január 31-e. között a mobil oltócsoportok a szociális intézményekben oltottak. Azok az idősek vagy szociális dolgozók, akik eddig nem éltek a koronavírus elleni oltás lehetőségével, de meggondolják magukat, az intézmény vezetésénél továbbra is jelezhetik e szándékukat. Azokba az intézményekbe pedig, ahol az akut megbetegedések eddig nem tették lehetővé az oltást, az oltócsapatok visszatérnek. Jelenleg az idősotthonok második körös oltása is zajlik.

Harmadik kör

Február elején elkezdődött és jelenleg is tart a védőoltásra regisztrált legidősebbek oltása. Őket jelenleg a háziorvosok értesítik. A házirorvosok ebben a kategóriában a praxisokhoz tartozó legidősebbektől indulnak életkor szerint lefelé. Az idős páciensek olthatóságáról és az oltás helyszínéről a háziorvos dönt. Amennyiben kórházi oltópontra kell mennie valakinek, akkor a háziorvos feladata megszervezni a betegszállítást, amennyiben az érintett családja ebben nem tud segíteni.

Negyedik kör

Február 10-én elkezdődött és ma is tart a 60 év alatti (18 és 59 év közötti) krónikus betegek oltása is. Őket is a háziorvosok értesítik. Ennek a célcsoportnak az oltása az AstraZeneca-vakcinával történik. A háziorvosok minden héten frissített listát kapnak a praxisukhoz tartozó, regisztrált, 18 és 59 év közötti páciensekről, akiket a NEAK betegellátási adatokat tartalmazó nyilvántartása szerint diagnosztizáltak a COVID-19 szempontjából kockázatos krónikus betegséggel, vagy vizsgáltak annak gyanújával. A háziorvos felelőssége az, hogy az oltási rend szerint a listából valóban a kockázati krónikus betegséggel jelenleg is küzdő, veszélyeztetett egészségi állapotú személyeket részesítse előnyben az oltásnál.

