Koronavírus: Magyarország így védekezik

Ahogy mi is beszámoltunk róla, január végén már Európát is elérte a koronavírus-járvány, így Magyarországnak is fel kellett készülnie a megfelelő védekezésre. Azóta a kormány számos óvintézkedést vezetett be a járvány lassítása érdekében.

Megvan a pontos terv

Az Egészségügyi Világszervezettől (WHO) január 24-én érkezett az első jelzés arról, hogy Európában is megjelent az új típusú koronavírus. Másnap, január 25-én pedig összeültek az Emmi összes érintett háttérintézményének képviselői és kidolgozták az eljárásrendet az egészségügyi intézmények számára - írták.

A folyamatos egyeztetések során elkészültek azok a tervek is, amelyek 2-3 hétre előre előkészítették a kormány döntéseit. A munka ebben a szellemben folyik jelenleg is. "Továbbra is 2-3 héttel az események előtt járunk és a magyar egészségügyi rendszer felkészítését végezzük a tömeges megbetegedések időszakára" - emelte ki a minisztérium. Magyarországon egyébként eddig lényegesen kevesebb koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, mint a nyugat-európai országokban.

A zebrát fertőtlenítik a IX. kerületi Ifjúmunkás utcában, a József Attila-lakótelepen.

Fotó: MTI/Mihádák Zoltán

Így segítenek a kórházaknak

Közben elkészült a kórházak számára az új koronavírus okozta betegség diagnózisának és terápiájának kézikönyve is. Ez több ország jó gyakorlatait veszi alapul a magyarországi viszonyokra adaptálva. Az Emmi közlése szerint az egységes szakmai szempontokat tartalmazó kézikönyv hatékony segítséget nyújt a kórházi szakembereknek a megelőzéssel és az igazolt betegek ellátásával kapcsolatban.

A korornavírussal kapcsolatos kézikönyv - a nemzetközi ajánlások figyelembevételével - bemutatja az egyéni védőeszközök alkalmazásának helyes gyakorlatát, valamint az egészségügyi személyzet betegekkel való közvetlen érintkezésének szabályait is. Fontos például, hogy minden beérkező beteg kapjon sebészi maszkot, így ugyanis jelentősen csökken az egészségügyi dolgozók megfertőződésének kockázata.

Az összeállítás emellett segíti a kórházakat a koronavírusos betegek ellátására való felkészülésben. Iránymutatást nyújt a betegek osztályozásával, a környezetük fertőtlenítésével, a hulladékkezeléssel, a tárgyi eszközök beszerzésével és a megfelelő infrastruktúra kialakításával kapcsolatban. Leírja a diagnózis és a kezelés alapelveit is, ezen belül kitér a képalkotó vizsgálatok megfelelő alkalmazására, afertőzésigazolására szolgáló mintavételi eljárásokra, és felsorolja a laboratóriumi vizsgálatra kijelölt intézményeket is. "Precíz, gyakorlatias összegzést ad a jelenleg rendelkezésre álló terápiás lehetőségekről" - fogalmazott az Emmi.

A könyv pontosan szabályozza a háziorvosok és az Országos Mentőszolgálat betegekkel kapcsolatos teendőit is a koronavírus-járvány ideje alatt.

