Koronavírus: ilyenkor nagyobb eséllyel lehet végzetes

A koronavírusról mostanra számos információ áll a tudósok rendelkezésére, de még mindig sok olyan részlet akad, amelyről nem tudnak eleget, illetve amely további vizsgálatokra vár. Több kutatás vizsgálta a közelmúltban is például a D-vitamin szerepét, egy friss brit tanulmány szerzői pedig azt írják, kapcsolatot is találtak az alacsony D-vitamin-szint és a vírus miatt bekövetkezett elhalálozások között.

Egy friss tanulmány összefüggést talált a D-vitamin szintje és a vírus miatti halálozások között. Fotó: Getty Images

Veszélyben az északi országok lakói és az idősek

A kutatók húsz európai ország átlagos D-vitamin-szintjét vetették össze a halálozási adatokkal, és arra az eredményre jutottak, hogy azok az emberek, akiknek alacsony a D-vitamin-szintje, nagyobb arányban halnak bele a koronavírus-fertőzésbe. A kevesebb napfényben részesülő északi országok lakói a legveszélyeztetettebbek, továbbá a svájci, spanyol és olasz idősek. A tanulmány szerzői kiemelték, hogy az idősek egyébként is a legveszélyeztetettebb csoportba tartoznak, és egyben az ő korosztályuk körében az egyik leggyakoribb a D-vitamin-hiány is. Ugyanakkor felhívták a figyelmet, hogy ez a vitamin nemcsak napsütéssel pótolható, hanem ételekkel, illetve étrend-kiegészítők szedésével is.

Több okból is érdemes rendszeresen szedni

Egy korábbi kutatás azt sugallja, hogy a D-vitamin egészséges szintje hozzájárulhat a légúti fertőzések kockázatának csökkentéséhez. Egy másik tanulmány, amit Írország legrégebbi egyeteme, a dublini Trinity College kutatói jegyeznek, szintén arra jutott, hogy ez a vitamin kritikus szerepet játszik a légúti fertőzések megelőzésében, valamint azimmunrendszerfertőzésekre adott válaszreakciójának felerősítésében. A tudósok azt írták, hogy a D-vitamint rendszeresen szedő alanyoknál felére csökkent a mellkasi fertőzések kockázata.

Forrás: nypost.com

