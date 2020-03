Koronavírus: ilyen a helyzet Olaszországban

Bár a napi új koronavírusos esetek száma csaknem ezerrel kevesebb, mint az egy nappal korábban bejelentett adat, és a napi áldozatok száma is csökkent, még így is nagy a baj Olaszországban. "Olaszország váratlan és súlyos veszéllyel szállt szembe. A koronavírus-járvány megtizedelte az időseket" - közölte Sergio Mattarella államfő.

A koronavírus okozta helyzet miatt egyre több véradást szerveznek Milánóban.

Fotó: Getty Images

Még korai lenne örülni

Az országban eddig több mint 59 ezer koronavírus-fertőzöttről és csaknem 6 ezer halottról tudnak. A hatóságok azonban abban reménykednek, hogy a csökkenés folytatódik. Úgy vélik, talán most kezdenek a számokban is megmutatkozni a korábban bevezetett óvintézkedések hatásai. A korlátozásokon viszont még korai lenne enyhíteni, ezért azt kérik az olaszoktól, hogy a koronavírus terjedésének lassítása érdekében továbbra is tartsák be a szigorú szabályokat.

További szigorítások

Ahogy már korábban megírtuk, március 10-én Olaszország teljes területét lezárták a koronavírus további terjedésének megállítása érdekében. Eddig azonban hivatalos engedéllyel - szigorú ellenőrzés mellett - lehetett utazni a városok között. Most már ez is tilos. Az önkormányzatok közötti helyváltoztatás tömegközlekedési eszközökkel és saját gépjárművel sem engedélyezett, hacsak nem igazoltan súlyos indok miatt történik. Emellett elrendelték a nem létfontosságú termelés leállítását is, a gyárak 48 órát kaptak az átállásra.

Olaszországban eddig egyébként több mint 7 ezren gyógyultak fel a koronavírus-fertőzésből. Országszerte már 285 ezer vírustesztet végeztek el, ebből 155 ezret a legérintettebb tartományokban - Lombardiában, Venetóban és Emilia Romagnában. Közben Oroszország katonaorvosokat és egészségügyi felszelést küldött Olaszországba, hogy segítsék a koronavírus elleni küzdelmet.

