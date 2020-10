Koronavírus: gyorsan romlik a helyzet a szomszédban

A koronavírus-fertőzöttek napi számának drámai emelkedésére számít Marek Krajcí a szlovák egészségügyi miniszter. Várakozásai szerint a napi esetek száma már a jövő héten meghaladja az 1500-at. Ezen a héten napi átlagban 756 új fertőzést regisztráltak az országban. "Szlovákia jelenleg nem éppen sikeresen küzd a pandémiával" - jelentette ki Marek Krajcí pénteki pozsonyi sajtótájékoztatóján. A miniszter úgy fogalmazott, "a fertőzések száma Szlovákiában gyorsabban emelkedik, mint a szomszédos Magyarországon vagy Ausztriában. Romlik a helyzet Lengyelországban is, de a járványhelyzet alakulása pillanatnyilag Csehországban a legrosszabb."

Eddig 61 áldozatot szedett az országban

Afertőzésterjedésének reprodukciós száma az utóbbi napokban már 1,43-ra nőtt. Míg a múlt héten az átlagos napi esetszám 510 volt, ezen a héten már elérte a 756-ot. Emelkedik a kórházban kezeltek száma is, csütörtökön elérte a 324-et. A legtöbben a Zsolna, Trencsén és Kassa megyében vannak kórházban. A tárcavezető aggasztónak nevezte, hogy az utóbbi időben nő a 65 éven felüli, tehát a legkockázatosabbnak minősített korosztályhoz tartozó betegek száma is. A koronavírusjárvány következtében eddig 61 személy halt meg Szlovákiában. Jelenleg 62 szlovákiai járás van a legkockázatosabb, piros sávban, 11 járás narancssárga, míg 6 járás zöld, tehát ott gondok nincsenek.

Fotó: Getty Images

Már a magánlaborokban is ingyenes a teszt

Tovább gyorsul a koronavírus-járvány terjedése Ukrajnában, péntekre már megközelítette a hatezret az egy nap alatt azonosított új fertőzöttek száma, ezért nem kizárt, hogy a kormány mégis új szigorításokat vezet be. Az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) által közzétett adatok alapján az elmúlt napon 5804 új esettel 250 538-ra nőtt az eddig igazolt fertőzöttek száma, az elhunytaké pedig 89 újabb halálos áldozattal 4779-re. Eddig 110 650-en gyógyultak meg, viszont már 135 109 beteget kezelnek koronavírus-fertőzéssel.

Pánikolnak a ukránok

Az UNIAN ukrán hírügynökség értesülése szerint Denisz Smihal miniszterelnök péntekre rendkívüli tanácskozásra hívta össze a megyei kormányzókat, utána - még a nap folyamán - kormányülést tartanak. Nem kizárt, hogy a járvány gyors terjedése miatt új korlátozásokat vezetnek be, noha előző nap ezt még cáfolták. Ezt jelezte Mihajlo Raduckij, az államfő mögött álló Nép Szolgája párt parlamenti képviselője, az egészségügyi bizottság vezetője is egy tévéműsorban. A politikus elmondta, képviselőtársaival azt javasolják, hogy az iskolák térjenek át a távoktatásra, ezen felül vezessenek be az országban úgynevezett "hétvégi karantént". Utóbbi várhatóan azt jelentheti, hogy hétvégeken nem tarthatnak majd rendezvényeket, bezárnak az éttermek, bárok és valószínűleg a közösségi közlekedést is ismét korlátozzák. Ez szerinte nem okozna komoly veszteséget az ukrán gazdaságnak.

Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter közölte, hogy elkezdik az ideiglenes kórházak megnyitását a Covid-betegek fogadására, mert vészesen fogynak a szabad ágyak. Kiemelte, hogy már 21 ezer koronavírusos beteg szorul kórházi ápolásra, július óta számuk meghétszereződött, és naponta legalább 900-zal nő. A kormány a pénteki ülésen határozatot fogadott el, amely lehetővé teszi, hogy a magánlaboratóriumokban is az állam költségén, vagyis a lakosság számára ingyenesen végezzenek el PCR-teszteket. A Glavkom hírportál pénteki cikkében azt írta, hogy növekszik a pánik a lakosság körében a fertőzés terjedése miatt, a fővárosi laboratóriumok előtt megduplázódott a PCR-tesztre várakozók száma.

Romániában a bírságolás erejében bíznak

Romániában, ahol jelenleg közel 149 ezer fertőzést regisztráltak már, bírságolással próbálják betartatni a hatóságok a koronavírus-járvány miatt bevezetett egészségügyi óvintézkedéseket, miközben egyre több településen rendelik el a vendéglátóhelyek bezárását a fertőzés egyre gyorsuló, a rekordokat naponta megdöntő terjedése miatt. Az egy nap alatt kiszabott bírságok száma néhány nap alatt megháromszorozódott, pénteken pedig - a tavaszi rendkívüli állapot időszakát idézve - már meghaladta a 4500-at, miután a román rendőrség kedden bejelentette, hogy szigorúbban fogja ellenőrizni a maszkviselési kötelezettséget a zárt terekben, közszállítási járműveken és az iskolák környékén, ennek érdekében pedig a rendőrök húsz százaléka civilben fog járőrözni, mert sokan csak az egyenruha láttán teszik fel a maszkot.

Egy hónap alatt megduplázódott a napi fertőzésszám

Romániában kevesebb mint egy hónap alatt megduplázódott a napi fertőzésszám, a héten a háromezret is meghaladta. Pénteken 3186 új esetet jelentettek, ami több mint 60 százalékkal haladja meg az előző két hét átlagát. A járvány immár lakosságarányosan is Bukarestben terjed a leggyorsabb ütemben: a kétmilliós fővárosban szinte mindennap több mint ötszáz újabb koronavírusos fertőzést diagnosztizálnak, az utóbbi két hétre számolt fertőzési ráta pedig elérte a lakosság 2,28 százalékát. Az ország többi részén az erdélyi Fehér megyében (1,98), a havasalföldi Valcea (1,98) és Teleorman (1,62) megyében illetve a moldvai Iasi (1,80), Bákó (1,72) Neamt (1,62) és Vaslui (1,59) megyében haladja meg a hatóságok által küszöbértéknek tekintett, a megszorító intézkedések - vendéglátó helyek, rendezvénytermek bezárására, települési vesztegzár - bevezetésére jogosító másfél százalékos küszöbértéket a lakosságarányos fertőzési ráta.

Kurz: biztonságos a téli turizmus Ausztriában

Biztonságban lesznek a turisták Ausztriában a közelgő téli turisztikai szezonban a koronavírus-járvány ellenére - mondta Sebastian Kurz osztrák kancellár a Bild című német napilapnak nyilatkozva pénteken. "Úgy lesz megszervezve a téli turizmus Ausztriában, hogy az biztonságos legyen" - jelentette ki. Az utazási figyelmeztetéseket ugyanakkor kihívásnak nevezte. Több ország ugyanis figyelmeztetést adott ki Bécsre és más osztrák régiókra a fertőzöttek számának megugrása miatt, ami aggályokat vetett fel Ausztria kulcsfontosságú turisztikai ágazatával kapcsolatban a síelési szezonban. Az osztrák kormány ezért szigorú maszkviselési kötelezettséget írt elő és korlátozta a magánösszejöveteleket. Ausztriában szombat délelőttig 54 423 fertőzöttet regisztráltak, ebből 1131-et az utóbbi 24 órában. A halálos áldozatok száma meghaladta a 850-et.

