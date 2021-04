Koronavírus: felerősödhet az állandó szomorúság

A koronavírus-járvány és a hetek, hónapok óta tartó bezártság sok tekintetben változást hozott az életünkbe, és ezek a változások az egészségünkre is hatással lehetnek - mind fizikai, mind mentális értelemben véve. Mit tehetünk ellenük? A WebMD cikke ezzel foglalkozik.

Bezártság, nyugtalanság

A több mint egy éve tartó pandémia sokakban nyugtalanságot, szorongást válthat ki - ez az idegesség érzete mellett abban is megnyilvánulhat, hogy rosszabbul alszunk, nincs étvágyunk, energiánk, gyakrabban fáj a fejünk. Hogy jobban érezzük magunkat, érdemes rendszeresen és tudatosan szüneteltetni a híroldalak és a közösségi média oldalak olvasását, illetve több időt szánni mozgásra és a hobbinkra.

A társadalmi távolságtartásból adódóan felerősödhet a magányosság érzése, illetve az állandó szomorúság, vagy akár a depresszió is. Érdemes a családdal, barátokkal rendszeresen tartani a kapcsolatot és őszintén beszélni nekik arról, hogyan érezzük magunkat, illetve szükség esetén felhívni a háziorvost.

A home office hatásai

Az irodai munkavégzésről otthonira váltóknál gyakori panasz a kéz- és csuklófájdalom, valamint a nyak és hátfájás. Ennek oka sok esetben a nem megfelelően beállított monitorokban és asztalokban rejlik - a konyhapult vagy az ebédlőasztal nyilván nem helyettesíthet megfelelően egy irodai ergonomikus munkaállomást. Érdemes tehát arra törekedni, hogy az otthoni munkavégzéshez is megfelelő körülményeket tudjunk teremteni. Emellett rendszeresen álljunk fel a munkanapokon néhány percre átmozgatni magunkat.

Az otthoni munkavégzés az egészségünknek sem tesz jót. Fotó: Getty Images

Szintén gyakori panasz a megnövekedett képernyőidőből adódóan az égő, viszkető, könnyező szemek, illetve a homályos vagy kettős látás. Hogy ezeket elkerüljük, érdemes rendszeresen szünetet tartani, és máshová nézni, illetve szükség esetén műkönnyel nedvesíteni a szemünket.

A gyakori kézmosást a home office-ban sem mellőzhetjük, ez viszont a kezünk kiszáradásához vezethet. Érdemes kevesebb szappant használni (de ne mellőzzük), és tűzforró helyett kellemesen meleg vizet, kézmosás után pedig azonnal kézkrémet használni.

Egészségtelen szokások

Kevesebbet mozgunk, a stressz következtében gyakrabban nyúlunk az egészségtelen ételek és italok után - nem is csoda, ha az emberek többsége hízott valamennyit a pandémia alatt. Hogy gátat szabjunk egészségtelen étkezési szokásainknak, érdemes tudatosan megtervezni, miből mennyit együnk - főétkezésekre és nassolásra is gondoljunk -, és ennek megfelelően vásároljunk be. Segíthet, ha étkezési naplót vezetünk, és az is, ha csak meghatározott időpontokban mehetünk ki a konyhába.

A stressz hatásai

A pandémiás stressz következtében fokozott hajhullás is felléphet, de a jó hír, hogy ez csak ideiglenes: a nagyobb stresszhelyzettől számítva 2-3 hónappal jelentkezik, és miután a stressz csökkent, a hajhullás is alábbhagy.

Ha az állkapcsunk vagy a fogunk fáj, esetleg azt tapasztaljuk, hogy fogaink sokkal érzékenyebbek lettek, annak az is állhat a hátterében, hogy a stressz miatt gyakrabban szorítjuk össze az állkapcsunkat, vagy csikorgatjuk a fogainkat. Lehet, hogy ennek nem is vagyunk tudatában, mert gyakran álmunkban vagy fokozott koncentráció közben történik. Érdemes izomlazító gyakorlatokat végezni, illetve felhívni a fogorvost, és az ő segítségével megoldást keresni a problémára.

