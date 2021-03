Indiai vakcina: mit tudunk a Covaxinról?

Az indiai Bharat Biotech gyógyszeripari vállalat koronavírus elleni oltóanyaga, a Covaxin a harmadik fázisú klinikai vizsgálat előzetes eredményei szerint 81 százalékos hatékonyságú - számolt be róla a bbc.com. Ez az eredmény azért különösen fontos, mert Indiában már januárban - sürgősségi felhasználásra - engedélyezték a vakcinát, noha akkor még javában zajlott a széleskörű klinikai tesztelés, összesen 27 ezer önkéntes bevonásával.

Mit tud a Covaxin?

A vakcinagyártásban 24 éve résztvevő Bharat Biotech jelenleg 16 oltóanyagot készít, amelyeket 123 országba exportál. A Covaxin a Magyarországon már engedélyezett kínai Sinopharm-oltóanyaghoz hasonlóan hagyományos technikával készül, inaktivált, elölt SARS-CoV-2 vírust tartalmaz, amely a vírust felismerve antitestek termelésére ösztönzi az immunrendszert.

A védettség megszerzéséhez két részoltásra van szükség, amelyeket négy hét különbséggel adnak be. Tárolása egyszerű - ami Indiában különösen fontos szempont - , hűtőszekrényben 2-8°C fok között eláll. A Bharat Biotech szerint jelenleg 20 millió adag Covaxin-vakcinájuk van raktáron, év végéig pedig ideális esetben négy indiai gyár összesen 700 millió adagot készíthet belőle.

India a szomszédos országoknak is szállít, sőt, a vakcinadiplomácia részeként több tízezer dózist ingyen ajánlott fel. Az ország egyébként oltóanyaggyártó nagyhatalom: a világ oltóanyagainak 60 százaléka Indiában készül, fél tucat nagy gyógyszeripari vállalatnak van itt gyára.

Mivel oltanak még?

Időközben az indiai gyógyszerhatóság zöld utat adott az AstraZeneca vakcinájának is, ami ott Covishield néven fut. Az ország januárban kezdte meg a tömeges vakcinációt, eddig több mint 20 millió embert oltottak be. Első körben az egészségügyben és a frontvonalban dolgozók kerülnek sorra, de a 60 év felettiek és a 45-59 év közötti krónikus betegek oltását is megkezdték. Július végéig az indiai kormány tervei szerint - amennyiben sikerül felgyorsítani a folyamatot - 300 millió lakost immunizálhatnak.

Indiában jelenleg több oltóanyag klinikai vizsgálatai is folynak, köztük az orosz Szputnyik V- vakcináé, a Bharat Biotech nazálisan beadható új oltóanyagáé, és India első mRNS-alapú vakcinájé (HGCO19), amelyet a Púnában (indiai nagyváros) működő Genova készített a seattle-i HDT Biotech Corporation-nel együttműködve.