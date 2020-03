Koronavírus: 24 ezer áldozat világszerte

A Johns Hopkins Egyetem legfrissebb adatai szerint a tavaly év vége óta terjedő kór már több mint 532 ezer embert fertőzött meg, az áldozatok száma pedig meghaladta a 24 ezret. Ezidáig csaknem 123 ezren gyógyultak ki a koronavírus-fertőzésből. A vírusfertőzést már 176 országban és területen mutatták ki. Fontos azonban kiemelni, hogy a diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, egyes országokban ugyanis többé-kevésbé korlátozott a tesztek száma, valamint a számontartás kritériumai is különböznek egymástól.

Kína újra veszélybe kerülhet

A koronavírus-járvány a kiindulópontnak számító Kínát érintette eddig a legnagyobb mértékben. Az országban csaknem 82 ezer fertőzöttet regisztráltak, a halálesetek száma pedig a 3300-hoz közelít. Több mint 74 ezren azonban már meggyógyultak. Kínában már február végén lecsillapodott a járvány, de az ország most egy második hullámtól tart. Péntekre virradóra ugyanis 55 új fertőzöttet regisztráltak, közülük 54-en külföldről érkeztek. Ezért Peking bejelentette, hogy átmenetileg lezárja határait a külföldről érkezők előtt, hogy megakadályozzák a vírus behozatalát. A rendelkezés nem vonatkozik a diplomáciai testületekre, a gazdasági, kereskedelmi, tudományos vagy technológiai tevékenység céljából Kínába utazni kívánó külföldiek pedig kérhetnek vízumot.

Szájmaszkot viselő pár sétál a Hupej tartománybeli, újból megnyitott Jiangtan Parkban.

Fotó: Getty Images

Nagy a baj az olaszoknál és az amerikaiaknál

Olaszországból már több mint 80 ezer regisztrált koronavírus-fertőzöttet jelentettek. A halottak száma meghaladta a 8200-at, a gyógyultaké pedig a 10 ezret. Szakértők nem zárták ki, hogy elérkezett a "tetőzés", amelyet az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ezekben a napokban várt. A WHO főigazgató-helyettese, Ranieri Guerra azonban hangsúlyozta, hogy a számok alakulásától függetlenül, az olaszoknak továbbra is szigorúan be kell tartani az óvintézkedéseket.

Most már az Egyesült Államokban van a legtöbb koronavírusos beteg világszerte. A friss adatok szerint az amerikaiak csaknem 86 ezer fertőzöttet, 1296 halottat és mindössze 753 gyógyult beteget tartanak nyilván. A helyzet súlyosbodása ellenére a héten Donald Trump elnök a szigorítások enyhítését, valamint a munkába való visszatérést szorgalmazta. Mint mondta, tervei szerint az Egyesült Államokban már április közepén ismét a régi kerékvágásban zajlik majd az élet.

Máshol is nagy a gond

Spanyolországban már csaknem 58 ezer koronavírus-fertőzöttet és 4365 áldozatot tartanak számon. Az egészségügyi és szociális intézményekben továbbra is gondot jelent a védőfelszerelések nagy mennyiségű utánpótlása, Madrid ezért a NATO segítségét kérte. Németország majdnem 44 ezer beteget és 267 áldozatot jelentett, Franciaország pedig mintegy 29600 megbetegedésről és 1698 halálesetről számolt be eddig. Az Egyesült Királyságban 580-ra emelkedett a halálos áldozatok száma, a regisztrált fertőzötteké pedig a 12 ezerhez közelít. Iránban több mint 29 ezer betegről és 2234 áldozatról tudnak.

