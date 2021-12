Koronavírus: 215 beteg elhunyt

A tegnapi nap során 7310 új koronavírus-fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 176 038-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma - írja a koronavirus.gov.hu. Elhunyt 215 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 36 263 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 955 248 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 184 527 fő. 7119 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 579-en vannak lélegeztetőgépen.

Előzetes regisztráció sem kell most az oltáshoz

A beoltottak száma 6 171 489, közülük 5 878 951-an már a második oltását is megkapták, 2 864 506 ember pedig már a harmadik oltást is felvette. A kórházak vasárnapig (december 12.) megemelt oltási kapacitással várják az érkezőket akár az első, akár az elmaradt második, vagy a megerősítő harmadik oltásra. Az oltatlanok előzetes regisztráció nélkül is érkezhetnek az oltópontra, ez esetben regisztrációjukat a helyszínen végzik el. Akik időpontfoglalás nélkül érkeznek, azokat érkezési sorrendben fogják beoltani. Aki előzetesen regisztrált és foglalt az interneten időpontot az elkerülheti a várakozást.

Korábban egészséges emberek légzési rokkanttá válnak - szögezi le dr. Csoma Zsuzsanna tüdőgyógyász főorvos egy videóban, amelyben részletesen beszél a poszt-COVID-ról és arról, miért létfontosságú az oltás.