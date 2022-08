Koronavírus: csaknem 110 halott egy hét alatt

Újabb 14 742 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel átlépte a 2,03 milliót a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma. Emellett elhunyt 108 beteg, így a koronavírus-járvány hazai áldozatainak száma 47 191-re nőtt – derült ki a friss tájékoztatóból. Jelenleg 43 289 aktív koronavírus-fertőzött van Magyarországon. 1251-en szorulnak kórházi kezelésre, közülük 27-en lélegeztetőgépen vannak. 1811 személy van hatósági házi karanténban, közben viszont csaknem 1 millió 946 ezer személyt már gyógyultnak nyilvánítottak. „A kormány és az Operatív Törzs továbbra is folyamatosan elemzi a járványhelyzetet, és ha szükséges további intézkedéseket hoz” – írták.

Beoltanak egy nőt a koronavírus ellen a Jósa András Oktatókórházban kialakított oltóponton Nyíregyházán. MTI/Balázs Attila Fotó: MTI/Krizsan Csaba

A beszámoló szerint a fertőzöttek száma az elmúlt hetekhez viszonyítva tovább csökkent. A koronavírus-fertőzés a beoltatlanokat veszélyezteti a legjobban, ezért őket továbbra is az oltás beadatására biztatják. A megerősítő oltást azoknak ajánlják, akik 4 hónapnál régebben kapták meg előző oltásukat. A vakcina kérhető a háziorvostól és házi gyermekorvostól, valamint elérhető a kórházi oltópontokon is, ahová péntekenként időpontfoglalással és anélkül is lehet menni.

A koronavírus elleni két alapoltás, valamint a harmadik emlékeztető oltás mindenkinek javasolt Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora szerint. Úgy fogalmazott, ezeket az oltásokat mindenkinek „meg kell szereznie”.

Így áll a hazai átoltottság

Eddig már 6,41 millió személyt oltottak be Magyarországon a koronavírus ellen, 6,2 millióan pedig már a második dózist is megkapták. Azoknak, akik már legalább 4 hónappal ezelőtt megkapták a COVID-19 elleni oltást második adagját. A friss információk szerint már több mint 3,89 millióan megkapták a harmadik, 331 ezren pedig már a negyedik oltást is.

Az írták, hogy aki Moderna-vakcinával szeretné magát beoltatni, annak érdemes sietnie, mert már az utolsó adagokat kezdték el felhasználni. A Moderna elfogyásával háromféle oltóanyag marad az oltópontokon: Pfizer, Sinopharm és Janssen.

Nemzetközi adatok

Eddig 597,67 millió embert fertőzött meg és több mint 6,45 millió életet követelt világszerte az új típusú koronavírus. Közben viszont a beadott védőoltások száma átlépte a 12 milliárdot is – derült ki a Johns Hopkins Egyetem és Kórház szerda délelőtti adataiból. Az elmúlt nap során 925 ezer új fertőzöttet és mintegy 3 ezer halálos áldozatot regisztráltak világszerte a koronavírus-járvánnyal összefüggésben.



