Kórházigazgató: "egy 4. hullám elvinné a fél országot"

Továbbra is Fejér megye Magyarország egyik legfertőzöttebb megyéje, ennek ellenére elég kevesen regisztráltak a tömeges oltási kampányra. Ezért döntött úgy Bucsi László, a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház főigazgatója, hogy részletesen elmeséli, milyen a koronavírus-helyzet - írta meg az fmc.hu. A szakember szerint az emberek nagy része még mindig nem tudja, hogy mekkora a baj.

100-ból 84 lélegezetőgépre kapcsolt beteg nem éli túl a betegséget.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Annyi a halott, hogy nem tudják hova tenni

A fehérvári kórház 125 intenzív ágyat tud biztosítani a súlyos koronavírus-fertőzöttek ellátására. Néhány hete viszont ez is majdnem kevésnek bizonyult, ugyanis csak 2 szabad ágy maradt. Igaz, most már csökken a betegek száma, így elég lehet a kórház kapacitása a harmadik hullám végéig, a halálozási adatok azonban megdöbbentően magasak. Az igazgató elmondása szerint Székesfehérváron 100-ból 84 lélegezetőgépre kapcsolt beteg nem éli túl a betegséget, az ország egyes intézményeiben azonban a 90 százalékot is meghaladja ez az arány.

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházban az utóbbi időben annyi haláleset volt az új típusú koronavírus miatt, hogy a holttestek tárolásához két hűtőkonténert is bérelnie kellett az intézménynek, de már ezek is tele vannak. Már kérvényezték az egyházaktól, hogy hétvégén is legyenek temetések, a krematóriumok pedig három műszakban dolgoznak. A szakember szerint ilyen Magyarország történetében még nem fordult elő korábban.

Aggódik a 4. hullám miatt

A helyzet súlyosságát jól érzékelteti az is, hogy míg békeidőben évi 400 millió forintból működik a székesfehérvári intézmény intenzív osztálya, addig csak január óta - alig 4 hónap alatt - 1 milliárd forintot emésztett fel a súlyos COVID-19-cel küzdő betegek ellátása. A főigazgató arra is felhívta a figyelmet, hogy mivel a járvány hullámai a tapasztalatok szerint egyre súlyosabbak, egy esetleges negyedik hullám "elviszi a fél országot". A helyzet egyetlen megoldása a vakcina, mindegy, hogy melyik - jegyezte meg.

