Általában erősen felhős vagy borult időre számíthatunk, de a Dunántúlon átmenetileg lehetnek kevésbé felhős periódusok. A csapadékzóna lassan északkelet-kelet felé tevődik: az Északi-középhegységben is fokozatosan eső váltja az ónos esőt, havazást. Eközben délutántól a déli országrészben több helyen is várható eső, zápor. Főként a nyugati és a déli tájakon élénkül meg a déli, délkeleti, majd az északiasra forduló szél, amit néhol erős lökések kísérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet a délnyugati, nyugati országrészben már általában 6 és 14 fok között várható, de északkeleten, keleten továbbra is hűvösebb lesz, az Északi-középhegység térségében 1 fok körül maradhat a hőmérséklet. Késő este -1, +6 fok valószínű. Éjszaka hidegfront érkezik, előtte viszont a magasban melegebb levegő áramlik a Kárpát-medencébe.