Kizárta a családját a "veszélyes kétéves"

Megint jelentkeztek a Veszélyes Kétévesek - hívta fel a figyelmet Facebookos posztjában a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A tűzoltók többször is posztoltak már arról, mire kell figyelni ebben az életkorban egy kisgyermeknél, ezúttal egy kisvárdai esetről számolnak be, ahol a gyermek kizárta a saját szüleit.

A beszámoló szerint a kisgyermek bezárta magát a lakásukba, persze úgy, hogy a szülők kint rekedjenek. A lakásból kiszorult felnőttek végül kénytelenek voltak a kisvárdai hivatásos tűzoltókat hívni, akik dugólétrával az erkélyen keresztül másztak be a lakásba, hogy belülről kinyissák az ajtót.

Nem is ez volt az egyetlen ilyen eset, a tűzoltók szerint a problémát a legtöbb esetben az okozza, hogy a kétéves totyogók már elég gyorsak ahhoz, hogy becsapják a szüleik orra előtt az ajtót, viszont ahhoz még túl kicsik, hogy utána ki is tudják azt nyitni. A felnőtteket ki- vagy bezáró gyerekek aztán könnyen bajba keverhetik magukat a felügyelet nélkül eltöltött idő alatt.

Borítófotó: Getty Images