Ijesztő, mennyi a bűncselekmény az egészségügyben

Tavaly több olyan esetben is intézkedtek az NVSZ munkatársai, amikor egy-egy orvost vagy akár egy egész kórházi osztályt fenyegetett meg egy páciens. Volt, aki e-mailben küldött fenyegető üzenetet egy orvosnak, de olyan is előfordult, hogy egy budapesti kórház szülészetére telefonált be többször fenyegetőzve egy férfi, mert újszülött gyermekét a rossz körülmények miatt nem adta ki a kórház, a gyermekjóléti szolgálat döntése alapján – olvasható a szervezet 2022-es évre vonatkozó jelentésében. Olyan ügyben is intézkedniük kellett, ahol egy fővárosi kórház orvosa kollégáiról – törvényellenesen – rejtett felvételeket készített, illetve személyes adataikról másolatot csinált. Volt olyan egészségügyi dolgozó is, akit azzal fenyegettek meg, hogy kompromittáló információkat hoznak nyilvánosságra róla – az elkövető a hallgatásért kétmillió forintot követelt.

Tavaly több esetben is hálapénz miatt tett feljelentész az NVSZ. Fotó: Getty Images

Sokan éltek vissza védettségi igazolással

Tavaly 287 eljárást folytattak az egészségügy területén, amelyekből összesen 75 ügyben tettek feljelentést az egészségüggyel kapcsolatosan feltárt bűncselekmények gyanúja miatt. A feltárt és feljelentett bűncselekmények közül a vesztegetés, a vesztegetés elfogadása, illetve a közfeladati helyzettel és védettségi igazolással való visszaélés dominál. Ezenkívül rémhírterjesztés, személyes adattal való visszaélés, hamis magánokirat felhasználása, csalás, költségvetési csalás és testi sértés miatt is indult több büntetőeljárás. Ezekben az ügyekben 187 egészségügyben dolgozó, egy kormánytisztviselő és hét hivatásos szolgálati jogviszonyban lévő ember, valamint 291 állampolgár érintett.

Az NVSZ a bűnfelderítés során azt vizsgálja, hogy az állami egészségügyi intézmények fenntartása és működtetése a törvényben meghatározottak szerint, felelősen és célzottan zajlik-e, továbbá, hogy az állami közegészségügyi ellátáshoz az arra jogosultak olyan sorrendben és módon férnek-e hozzá, ahogy azt a szakmai szabályok indokolják. Az NVSZ nyomozóhatósági jogkörrel nem rendelkezik, nyomozást tehát nem folytat: amennyiben bűncselekmény gyanúját állapítja meg, az eljárást a rendőrség vagy az ügyészség illetékes szerve folytatja le.

Tízezer forint hálapénz is feljelentést ért

Az NVSZ 2022-ben 11 olyan ügyben tett feljelentést, ahol hálapénz átadása történt, az ügyekben megjelenő hálapénz összege tízezer forinttól 800 ezer forintig terjed. Az NVSZ feltárt egy gyógyászati segédeszközökkel történő visszaélést is – ebben az ügyben a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda nyomoz bűnszervezetben és üzletszerűen elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt. Az ügyben már hét gyanúsított – három orvos, három cégvezető és egy üzletkötő – letartóztatását rendelte el az illetékes bíróság.

Az NVSZ tavaly 98 megbízhatósági vizsgálatot hajtott végre krónikus ellátás, fül- orr- gégészet, bőrgyógyászat és pszichiátria területén. Ezek során az orvosok és szakdolgozók a jogtalan kéréseket – például a várólistán előrébb sorolást – szinte minden esetben elutasították, a felajánlott összeget nem fogadták el. Két emberrel szemben azonban feljelentést tettek a megbízhatósági vizsgálat eredménye alapján.

